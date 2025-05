Gli highlights di Audace-Pescara 1-4

Meazzi-Tonin show: il Pescara batte 1-4 l’Audace Cerignola e intravede la finale. Allo stadio ‘Domenico Monterisi’ il Pescara vince 1-4 contro l’Audace Cerignola e ipoteca la finale playoff di Serie C. Nella gara di ritorno all’‘Adriatico’ serviranno almeno 3 gol di scarto alla squadra di Giuseppe Raffaele

Primo tempo Prima frazione di gioco che si è conclusa senza reti, ma con tante occasioni: l’Audace Cerignola si rende pericoloso fin da subito, attaccando la profondità diverse volte con i due attaccanti Salvemini e D’Andrea. Baldini legge la partita e gioca con la difesa molto alta, mandando in gol la squadra di Raffaele per ben due volte, entrambe in fuorigioco. I padroni di casa creano tanto, senza andare a segno. il Pescara nel finale ha un’occasione con Merola, che calcia debole addosso a Greco. Primo tempo che si chiude 0-0.

Secondo tempo Nella ripresa il Pescara si rende subito pericoloso, ancora con Merola, che calcia centrale. L’Audace Cerignola reagisce e al 52’ conquista un calcio di rigore, poco dopo sbagliato da Sainz-Maza, complice la parata di Plizzari. La squadra di Raffaele continua a premere e crea un’altra grande occasione con Achik, che calcia sul palo esterno dopo aver messo a sedere il portiere del Pescara. Da qui in poi la partita cambia: il Pescara si porta in vantaggio con Lorenzo Meazzi, che raddoppierà da lì a poco, entrambi i gol arrivati di rapina dentro l’area di rigore. L’Audace Cerignola va in confusione totale: rimane in 10 uomini per l’espulsione di Capomaggio (doppio giallo) e incassa anche il gol dello 0-3, rete di Riccardo Tonin. Accorcia solo per pochi secondi l’ex di giornata Luigi Cuppone, poi il Pescara va ancora a segno con Tonin per l’1-4, con gli schemi saltati e la difesa dell’Audace Cerignola completamente passiva.

Plizzari decisivo: rigore parato e partita da leader Un’ora di partita davvero complicata per la difesa del Pescara: Baldini perde Pellacani dopo appena 7’ di gioco, adatta Letizia come centrale di difesa e lavora molto con la linea del fuorigioco, per via della qualità spalle alla porta, degli attaccanti dell’Audace Cerignola. Due gol annullati, 6 offside nel primo tempo, con Plizzari e il quartetto difensivo in completa sintonia. Poi nella ripresa: tiro dagli 11 metri che può cambiare le sorti della partita. Alessandro Plizzari intuisce e para il rigore a Sainz-Maza, negando il vantaggio agli avversari nel momento più complicato e delicato della partita. Una parata che ha cambiato le sorti del match, dato che dopo il rigore parato e l’errore a sotto porta di Achik, il Pescara ha segnato 4 gol in appena 30’, mettendo così una seria ipoteca sulla finale Playoff.