Lega Pro e Sky hanno annunciato di aver siglato il rinnovo della partnership: Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26 CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Lega Pro e Sky annunciano oggi di aver siglato il rinnovo della partnership: Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Lega Pro, Marani: "Grande soddisfazione avere ancora Sky al fianco del nostro campionato" Matteo Marani, Presidente Lega Pro: “È motivo di grande soddisfazione avere ancora Sky al fianco del nostro campionato. L’investimento di un’azienda leader nel settore della comunicazione è un importante segnale di continuità e di crescita. Sky rappresenta una vetrina molto apprezzata dalle nostre società, dai nostri giocatori e dagli appassionati di calcio: i numeri confermano un aumento delle presenze negli stadi e davanti agli schermi. Vogliamo proseguire in questo processo di espansione e siamo certi che il racconto del nostro calcio, fatto di giovani, passione e territori migliorerà ancora. Con altri tre anni di Serie C su Sky e NOW saremo più forti e sempre più riconoscibili”. Sky, Mariani: "Connettività parte fondamentale delle nostre vite, sempre più anche nell’esperienza sportiva" Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia: “Oggi la connettività è una parte fondamentale delle nostre vite quotidiane, ma lo è sempre più anche nell’esperienza sportiva. Sky Wifi, grazie alla sua rete capillare e ultraveloce, ci consente di raggiungere le comunità locali in tutta Italia, rafforzando il legame tra tecnologia e territorio. Per questo abbiamo scelto di legare Sky Wifi al campionato di Serie C che rappresenta, in modo autentico, il tessuto sportivo e sociale del Paese. Lo facciamo dopo la partnership con NOW che, insieme a Sky, continuerà a trasmettere tutto il campionato per connettere milioni di tifosi alle loro passioni”.