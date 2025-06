Resta complicato arrivare a Victor Osimhen, ma i bianconeri comunque hanno intenzione di provarci. Gli ostacoli riguardano sia il cartellino del Napoli che l’ingaggio del nigeriano, per cui insisterà anche l’Al-Hilal dopo il Mondiale per Club (era infatti volontà del giocatore non prendere parte a questa competizione ma valutare le varie proposte solo una volta terminata). Come secondo attaccante valutato Emegha dello Strasburgo, classe 2003 olandese di origini nigeriane che Comolli conosce avendolo affrontato con il Tolosa. Per ora è solo un’idea ma da seguire.