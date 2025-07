La nuova stagione di Serie C Sky Wifi 2025-2026 è pronta a partire. Sono ufficiali le date della composizione dei tre gironi, il 25 luglio, e del sorteggio dei calendari che si terrà il 28. Al via anche la Coppa Italia Serie C con il sorteggio il 26 luglio. Oltre 1250 partite da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW

Sta per tornare anche la Serie C: ufficializzate le date della composizione dei tre gironi e del sorteggio dei calendari Il 25 luglio sarà ufficializzata la composizione dei tre gironi del campionato, mentre il 28 luglio -sui canali social della Serie C- verranno presentati i calendari : le sessanta squadre di Lega Pro conosceranno così il proprio percorso stagionale.

Il 26 luglio gli abbinamenti della Coppa Italia

Il 26 luglio prenderà forma anche la Coppa Italia Serie C con il sorteggio degli abbinamenti, al via nel terzo weekend di agosto. Il nuovo pallone della Serie C Sky Wifi sta per iniziare a rotolare: sarà protagonista in oltre 1.250 partite, tutte da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW.