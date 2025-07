Foggia, ufficiale il ritorno di Delio Rossi

Delio Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Foggia in Serie C. L'allenatore torna sulla panchina della prima squadra del club rossonero per la terza volta dopo le esperienze nella stagione 1995/96 e quella nel 2023

Il Foggia ha ufficializzato il ritorno in panchina di Delio Rossi, annunciato come nuovo allenatore del club rossonero. Per l'ex Lazio si tratterà della terza esperienza in prima squadra con i pugliesi dopo le esperienze avute nella stagione 1995/96 e quella nel 2023. Delio Rossi si conferma quindi legato in maniera speciale al Foggia, squadra con cui ha collezionato anche ben 127 presenze da giocatore.