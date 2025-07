Ufficiale la nascita dell'Inter U23 che giocherà in Serie C e che sarà allenata da Stefano Vecchi. La nuova squadra nerazzurra giocherà le partite casalinghe allo U-Power Stadium di Monza. Primo impegno domenica 27 luglio in amichevole a Trento

Quali giocatori nella rosa dell'Inter Under 23?

L’Inter ha ufficializzato il primo impegno della nuova Under 23 ma non ancora la rosa, che è in via di completamento e per il momento non verrà communicata. Un primo innesto sicuro sarà Giuseppe Prestia, ex capitano del Cesena. Sarà uno dei fuoriquota in organico assieme a Riccardo Melgrati, portiere classe 1994 che lo scorso anno ha giocato con Spal e Lucchese. Della rosa farà parte anche Tommaso Avitabile, esterno destro classe 2006 proveniente dalla Serie D, oltre a diversi componenti della Primavera dello scorso anno.