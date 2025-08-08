A due settimane dall'esordio della stagione 2025-26 di Serie C, il 22 agosto, si terrà l'Open Day in cui verrà presentato il 'Var a chiamata' in occasione di Livorno-Ternana. Il nuovo metodo è stato presentato già in conferenza stampa ai presidenti, dirigenti e calciatori della serie ed è attivabile direttamente dall'allenatore in panchina

Presentato in conferenza stampa il nuovo Var a chiamata . La Lega Pro Serie C sarà il primo campionato in Europa a utilizzarlo. Presenti molti dirigenti, calciatori e allenatori della categoria oltre al presidente della Lega Pro, Matteo Mariani , al presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi , al Presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina , al Responsabile e designatore della Can C, Daniele Orsato , e al Project Lead VAR FIFA, Massimiliano Irrati .

Come funzionerà il VAR?

Le squadre avranno la possibilità di chiamare per due volte il Var, gestito direttamente dal quarto uomo. Per distinguere le chiamate delle squadre ci saranno due colori: viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per la squadra ospite. Ogni squadra avrà a disposizione due 'challenge' a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente è confermato l'errore o un episodio rilevante sfuggito all'arbitro, non verrà sottratta la chiamata al numero di partenza (2). Importante l'intervento di Pierluigi Collina, favorevole alla sperimentazione della tecnologia in un campionato che è sempre più esperimento e appoggio al calcio italiano.