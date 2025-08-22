Serie C al via, partite e orari della 1^ giornata

Serie C, calendario della 1^ giornata su Sky: le partite e gli orarisu sky sport
Riparte la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si torna in campo per la prima giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Domani, alle 21.15, saranno cinque i match, tutti del Girone B. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da venerdì 22 a lunedì 25 agosto si torna in campo per la prima giornata della stagione. Domani, alle 21.15, saranno cinque i match, tutti del Girone B.
Serie C, la prima giornata
VENERDÌ 22 AGOSTO
Alle 21.15
LIVORNO-TERNANA
Sky Sport Uno, 251 e NOW
SANBENEDETTESE-BRA
Sky Sport 252 e NOW
PERUGIA-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 253 e NOW
AREZZO-FORLÌ
Sky Sport 254 e NOW
PINETO-VIS PESARO
Sky Sport 255 e NOW
SABATO 23 AGOSTO
Alle 17.30
TORRES-PONTEDRA
Sky Sport 251 e NOW
Alle 18
CARPI-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
ASCOLI-PIANESE
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
ALCIONE MILANO-TRIESTINA
Sky Sport 254 e NOW
GIANA ERMINIO-TRENTO
Sky Sport 255 e NOW
Alle 21
UNION BRESCIA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
LECCO-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
RAVENNA-CAMPOBASSO
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e su NOW
RIMINI-GUBBIO
Sky Sport 256 e NOW
ALBINOLEFFE-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 257 e NOW
DOMENICA 24 AGOSTO
Alle 18
LATINA-ATALANTA U23
Sky Sport 254 e NOW
GIUGLIANO-POTENZA
Sky Sport 255 e NOW
VIRTUS VERONA- CITTADELLA
Sky Sport 256 e NOW
SORRENTO-CAVESE
Sky Sport 258 e NOW
PERGOLETTESE-RENATE
Sky Sport 259 e NOW
Alle 21
CATANIA-FOGGIA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW
L.R. VICENZA-LUMEZZANE
Sky Sport 255 e NOW
CASARANO-TRAPANI
Sky Sport 256 e NOW
MONOPOLI-COSENZA
Sky Sport 258 e NOW
PRO PATRIA-PRO VERCELLI
Sky Sport 259 e NOW
LUNEDÌ 25 AGOSTO
Alle 20.30
NOVARA-INTER U23
Sky Sport 255 e NOW
Alle 21
CROTONE-BENEVENTO
Sky Sport 256 e NOW
SALERNITANA-SIRACUSA
Sky Sport 257 e NOW
AUDACE CERIGNOLA-AZ PICERNO
Sky Sport 258 e NOW
CASERTANA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 259 e NOW