Serie C al via, partite e orari della 1^ giornata

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie C, calendario della 1^ giornata su Sky: le partite e gli orari

su sky sport

Riparte la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si torna in campo per la prima giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Domani, alle 21.15, saranno cinque i match, tutti del Girone B. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

 

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky SportDa venerdì 22 a lunedì 25 agosto si torna in campo per la prima giornata della stagione. Domani, alle 21.15, saranno cinque i match, tutti del Girone B. 

Serie C, la prima giornata

 

VENERDÌ 22 AGOSTO

Alle 21.15

LIVORNO-TERNANA

Sky Sport Uno, 251 e NOW

SANBENEDETTESE-BRA

Sky Sport 252 e NOW

PERUGIA-GUIDONIA MONTECELIO

Sky Sport 253 e NOW

AREZZO-FORLÌ

Sky Sport 254 e NOW

PINETO-VIS PESARO

Sky Sport 255 e NOW

 

SABATO 23 AGOSTO

Alle 17.30

TORRES-PONTEDRA

Sky Sport 251 e NOW

 

Alle 18

CARPI-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW

ASCOLI-PIANESE

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

ALCIONE MILANO-TRIESTINA

Sky Sport 254 e NOW

 

GIANA ERMINIO-TRENTO

Sky Sport 255 e NOW

 

Alle 21

UNION BRESCIA-ARZIGNANO VALCHIAMPO

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

LECCO-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

RAVENNA-CAMPOBASSO

Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e su NOW

RIMINI-GUBBIO

Sky Sport 256 e NOW

ALBINOLEFFE-DOLOMITI BELLUNESI 

Sky Sport 257 e NOW

 

DOMENICA 24 AGOSTO

Alle 18

LATINA-ATALANTA U23

Sky Sport 254 e NOW

GIUGLIANO-POTENZA

Sky Sport 255 e NOW

VIRTUS VERONA- CITTADELLA

Sky Sport 256 e NOW

SORRENTO-CAVESE

Sky Sport 258 e NOW

PERGOLETTESE-RENATE

Sky Sport 259 e NOW

 

Alle 21

CATANIA-FOGGIA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW

L.R. VICENZA-LUMEZZANE

Sky Sport 255 e NOW

CASARANO-TRAPANI

Sky Sport 256 e NOW

MONOPOLI-COSENZA

Sky Sport 258 e NOW

PRO PATRIA-PRO VERCELLI

Sky Sport 259 e NOW

 

LUNEDÌ 25 AGOSTO

Alle 20.30

NOVARA-INTER U23

Sky Sport 255 e NOW

 

Alle 21

CROTONE-BENEVENTO

Sky Sport 256 e NOW

SALERNITANA-SIRACUSA

Sky Sport 257 e NOW

AUDACE CERIGNOLA-AZ PICERNO

Sky Sport 258 e NOW

CASERTANA-TEAM ALTAMURA

Sky Sport 259 e NOW

Serie C: Altre Notizie

In C debutta il Football Video Support: ecco cos'è

la novità

Con la nuova stagione della Serie C Sky Wifi che prende il via stasera, c'è grande curiosità...

Serie C al via, partite e orari della 1^ giornata

su sky sport

Riparte la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si torna in campo per la prima giornata di una...

In Livorno-Ternana ecco il Football Video Support

serie c

Stasera si terrà l'Open Day in cui verrà presentato il 'Football Video Support' in occasione di...

Salernitana, Capo Plaza presenta la nuova maglia

serie c

La Salernitana ha presentato la propria maglia casalinga in vista della stagione 2025-2026 di...

Serie C 2025-2026, arrivano le distinte digitali

Serie C - Lega Pro

Dalla stagione 2025-2026 la Serie C adotterà un software per la digitalizzazione delle distinte...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE