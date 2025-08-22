Con la nuova stagione della Serie C Sky Wifi che prende il via stasera, c'è grande curiosità anche per la novità del Football Video Support: gli allenatori delle due squadre avranno infatti la possibilità di richiedere (per due volte a testa a partita) la revisione di un’azione da loro considerata dubbia o valutata in modo errato, chiamando il FVS, che sarà gestito dal quarto uomo. Ecco come funzionerà SERIE C, 1^ GIORNATA: PARTITE E ORARI

La stagione della nuova Serie C Sky Wifi prende il via stasera e c’è una grande novità: l’attesa introduzione del Football Video Support, o più semplicemente FVS. Ovvero, la possibilità, da parte degli allenatori delle due squadre in campo, di chiamare una revisione di un episodio ritenuto dubbio o errato. Il debutto della nuova stagione di Serie C avverrà stasera su Sky Sport, con cinque match in contemporanea, di cui il clou è quello tra Livorno e Ternana in diretta su Sky Sport Uno, 251 e NOW. Ma vediamo meglio come funzionerà il FVS in Serie C, , dove gli arbitri sono guidati da Daniele Orsato (all’esordio come designatore in C) e si sono allenati con la supervisione di Pierluigi Collina, capo degli arbitri Fifa, e Massimiliano Irrati, istruttore Var della Fifa.

Come funziona il Football Video Support Impropriamente, qualcuno lo ha definito Var a chiamata. Ma non si tratta di Var, che in Serie C non c’è. Il FVS non prevede infatti una sala Var, ci saranno invece delle telecamere gestite da bordocampo da un operatore e la possibilità di rivedere episodi dubbi o considerati errati. Su ogni campo di Lega Pro, le due squadre avranno quindi la possibilità di chiamare il FVS, che verrà gestito direttamente dal quarto ufficiale. La richiesta di revisione all’arbitro riguarderà solo e sempre le fattispecie previste dal protocollo Var (quindi: gol, rigori, espulsioni dirette e scambio di identità). E le eventuali correzioni delle decisioni prese avverranno soltanto in caso di chiaro errore. Per gestire questa novità al meglio, al monitor del FVS sarà presente un assistente come 5° ufficiale. Ciascuna squadra, durante ogni partita, avrà a disposizione due 'challenge' (che spetta solo al capo allenatore), attivabili consegnando un ‘badge’ al quarto uomo. Ci saranno due colori per distinguere le chiamate delle due squadre: quello viola con una scritta oro sarà per la squadra di casa, quello oro con la scritta viola per quella ospite. Se l’errore di valutazione o l’episodio sfuggito all’arbitro verrà in effetti confermato dopo la review, la chiamata non verrà conteggiata, e alla squadra che l’ha chiesta ne resteranno due. Leggi anche La voce del Var e l’FVS, tutte le novità di stagione