Serie C, 11 punti di penalizzazione per il Rimini

Serie C, Rimini: 11 punti di penalizzazione. Il comunicato

Dopo il deferimento a seguito di segnalazioni della Covisoc dello scorso luglio, il Rimini è stato penalizzato di 11 punti in classifica da scontare nella stagione di Serie C appena cominciata. Per la società anche un'ammenda di 5.000 euro

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini con un'ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva (girone B di Serie C) per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Covisoc. Il Rimini, che aveva vinto la Coppa Italia di categoria lo scorso aprile, ripartirà dunque da -10 in classifica a seguito del primo punto conquistato alla seconda giornata contro la Vis Pesaro. 

