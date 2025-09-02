Serie C, 11 punti di penalizzazione per il Rimini

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini con un'ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva (girone B di Serie C) per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Covisoc. Il Rimini, che aveva vinto la Coppa Italia di categoria lo scorso aprile, ripartirà dunque da -10 in classifica a seguito del primo punto conquistato alla seconda giornata contro la Vis Pesaro.