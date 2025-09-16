Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Triestina, altri 13 punti di penalizzazione: come cambia la classifica di Serie C

Serie C - Lega Pro

Arriva un'altra sanzione per la Triestina: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso, in seguito a violazioni di natura amministrativa. La Triestina era già stata penalizzata di 9 punti, poi ridotti a 7

SERIE C, GLI HIGHLIGHTS

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l'U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) con 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 31 luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. I 13 punti di penalizzazione si sommano ai 7 dello scorso maggio (erano inizialmente 9, poi ridotti) e in totale fanno 20 per la stagione in corso.

Triestina, tra penalizzazione e deferimento: cosa è successo

Un'estate travagliata per la Triestina che lo scorso maggio, dopo essersi salvata ai playout, era stata penalizzata di 9 punti per la stagione successiva per via di una serie di violazioni di natura amministrativa. A giugno la penalizzazione era stata scontata di due punti passando da 9 a 7 accogliendo il ricorso: "La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha accolto in parte il reclamo dell'U.S. Triestina Calcio 1918, riducendo da 9 a 7 punti la penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. La società era stata sanzionata lo scorso 29 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa".

Qualche settimana più tardi era arrivato il deferimento: "La società Triestina è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, per non aver provveduto, entro il termine dell'8 agosto 2025, a prestare garanzie a copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti nonché a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati. La società è stata deferita anche a titolo di responsabilità propria e alla stessa è stata contestata la recidiva".

Serie C, la classifica del Girone A

  • Vicenza 10 punti
  • Lecco 10 punti
  • Brescia 9 punti
  • Pergolettese 9 punti
  • Arzignano 7 punti
  • Renate 7 punti
  • Alcione Milano 7 punti
  • Pro Vercelli 6 punti
  • Trento 5 punti
  • Giana Erminio 5 punti
  • Virtus Verona 4 punti
  • Novara 4 punti
  • Dolomiti Bellunesi 3 punti
  • Albinoleffe 2 punti 
  • Pro Patria 2 punti
  • Inter U23 2 punti
  • Ospitaletto 2 punti
  • Lumezzane 0 punti
  • Triestina -15 punti

Serie C: Altre Notizie

Altri 13 punti di penalizzazione per la Triestina

Serie C - Lega Pro

Arriva un'altra sanzione per la Triestina: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club 13...

Serie C, le gare della 4^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la quarta giornata di una...

Serie C e Sky, per il rinnovo della partnership

oggi a sky

Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C si sono ritrovati nella sede di Sky a...

Serie C, Rimini e Triestina deferite al Tfn

Serie C - Lega Pro

Rimini e Triestina, rispettivamente del Girone B e del Girone A di Serie C, sono state deferite...

Caos Rimini-Comune: ricorso al Tar per lo stadio

serie c

Penalizzato di 11 punti per violazioni amministrative e coinvolto nel caos relativo allo stadio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE