Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l' U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) con 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 31 luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. I 13 punti di penalizzazione si sommano ai 7 dello scorso maggio (erano inizialmente 9, poi ridotti) e in totale fanno 20 per la stagione in corso.

Triestina, tra penalizzazione e deferimento: cosa è successo

Un'estate travagliata per la Triestina che lo scorso maggio, dopo essersi salvata ai playout, era stata penalizzata di 9 punti per la stagione successiva per via di una serie di violazioni di natura amministrativa. A giugno la penalizzazione era stata scontata di due punti passando da 9 a 7 accogliendo il ricorso: "La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha accolto in parte il reclamo dell'U.S. Triestina Calcio 1918, riducendo da 9 a 7 punti la penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. La società era stata sanzionata lo scorso 29 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa".



Qualche settimana più tardi era arrivato il deferimento: "La società Triestina è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, per non aver provveduto, entro il termine dell'8 agosto 2025, a prestare garanzie a copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti nonché a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati. La società è stata deferita anche a titolo di responsabilità propria e alla stessa è stata contestata la recidiva".

