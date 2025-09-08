Rimini e Triestina, rispettivamente del Girone B e del Girone A di Serie C, sono state deferite al Tribunale Nazionale Federale dal Procuratore a seguito di segnalazioni della Lega Pro per una serie di violazioni di natura amministrativa. Rischio di una penalizzazione in classifica. Accolto il ricorso del Foggia, restituiti tre punti

RIMINI, 11 PUNTI DI PENALIZZAZIONE