Serie C, Rimini e Triestina deferite al Tribunale Federale Nazionale: il comunicato FigcSerie C - Lega Pro
Rimini e Triestina, rispettivamente del Girone B e del Girone A di Serie C, sono state deferite al Tribunale Nazionale Federale dal Procuratore a seguito di segnalazioni della Lega Pro per una serie di violazioni di natura amministrativa. Rischio di una penalizzazione in classifica. Accolto il ricorso del Foggia, restituiti tre punti
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Lega Pro, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l'U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) e il Rimini F.C. (Girone B di Serie C) per una serie di violazioni di natura amministrativa. Nel dettaglio di seguito i deferimenti:
- La società Triestina è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, per non aver provveduto, entro il termine dell'8 agosto 2025, a prestare garanzie a copertura della rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti nonché a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati. La società è stata deferita anche a titolo di responsabilità propria e alla stessa è stata contestata la recidiva.
- La società Rimini è stata deferita a titolo di responsabilità diretta nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S. Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell'8 agosto 2025, a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati.
Foggia, accolto il ricorso: restituiti tre punti
Buone notizie per il Foggia, che ha visto quest'oggi accolto il ricorso avverso la penalizzazione di tre punti inflittagli lo scorso 31 luglio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa: tolto quindi il -3 in classifica.
ECCO LA NUOVA CLASSIFICA DEL GRUPPO C
Catania 9, Benevento 6, Casertana 6, Salernitana 6*, Audace Cerignola 5, Picerno 5, Potenza 4, Crotone 4, Giugliano 4, Monopoli 4, Casarano 4, Latina 3, Atalanta U23 3*, Team Altamura 3, Foggia 3, Cosenza 2, Cavese 1, Sorrento 1, Siracusa 0, Trapani -1**
* una gara in meno
** otto punti di penalità