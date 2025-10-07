Serie C, Rimini penalizzato di 1 punto: perché e come cambia la classifica del Girone BSerie C - Lega Pro
Dopo il deferimento arrivato lo scorso 8 settembre, il Rimini è stato sanzionato con un punto di penalizzazione in classifica del Girone B di Serie C da parte del Tribunale Federale Nazionale. La penalizzazione, arrivata a seguito di violazioni di natura amministrativa, dovrà essere scontata nella corrente stagione, 2025-2026. Inoltre, è stata invece rinviata al 23 ottobre la trattazione del deferimento a carico della Triestina Calcio 1918, parte del Girone A sempre del campionato di Serie C. Di seguito le ragioni dietro la sanzione e come cambia la classifica del Girone B
Rimini, ufficiale la sanzione del Tribunale Federale Nazionale
Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini, parte del Girone B di Serie C, con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era già stata deferita lo scorso 8 settembre a seguito di segnalazioni della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C). È stata invece rinviata al 23 ottobre la trattazione del deferimento a carico della Triestina Calcio 1918, parte del Girone A di sempre del campionato di Serie C.
Rimini deferito, cos'era successo
La società, come sottilineato nel comunicato odierno -martedì 7 ottobre 2025- diffuso dalla Tribunale Federale Nazionale, era stata già deferita lo scorso 8 settembre per ragioni amministrative. Questo l'estratto di comunicato diramato poco meno di un mese fa: "Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell’8 agosto 2025, a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati, di cui al C.U. 294/A del 9.5.25. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G".
Come cambia la classifica del Girone B
A seguito della penalizzazione ricevuta, a cambiare è anche la classifica del Girone B di Serie C. Nello specifico, il Rimini di mister D'Alesio, ultimo del proprio raggruppamento, passa dall’attuale -4 al -5 in classifica, a otto punti di distanza dal Perugia. Finora, dopo otto partite giocate, il Rimini ha raccolto due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.
La classifica aggiornata
- 1) Arezzo, 21 punti
- 2) Ravenna, 21 punti
- 3) Ascoli, 20 punti
- 4) Sambenedettese, 14 punti
- 5) Ternana, 13 punti
- 6) Gubbio, 13 punti
- 7) Campobasso, 12 punti
- 8) Forlì, 12 punti
- 9) Pianese, 12 punti
- 10) Carpi, 11 punti
- 11) Juventus U23, 11 punti
- 12) Guidonia, 10 punti
- 13) Vis Pesaro, 8 punti
- 14) Pineto, 8 punti
- 15) Pontedera, 8 punti
- 16) Livorno, 7 punti
- 17) Torres, 5 punti
- 18) Bra, 5 punti
- 19) Perugia, 3 punti
- 20) Rimini, -5 punti