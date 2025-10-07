La società, come sottilineato nel comunicato odierno -martedì 7 ottobre 2025- diffuso dalla Tribunale Federale Nazionale, era stata già deferita lo scorso 8 settembre per ragioni amministrative. Questo l'estratto di comunicato diramato poco meno di un mese fa: "Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell’8 agosto 2025, a prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati, di cui al C.U. 294/A del 9.5.25. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G".