Quali (mostruosi) record potrebbero battere Kane, Haaland e Mbappéche numeri
Introduzione
Tre giocatori, anzi, tre mostri. Messi insieme hanno già collezionato 50 gol stagionali e non sembrano volersi fermare. Kane e Mbappé sono capocannonieri della Champions, tutti hanno più reti che presenze… ma fino a dove possono arrivare i big three dell'attacco? Quanti gol possono fare? E quali sono i primati (e i nomi) da provare a battere per riscrivere i libri dei record? Facciamo i calcoli
Quello che devi sapere
Uragano Kane
Partiamo dalla fotografia del presente. Fin qui è lui che sta dominando il palcoscenico europeo dei gol con una irreale marcia di 20 reti in 13 partite col Bayern Monaco. Per una panoramica più completa possiamo considerare anche la nazionale, con cui saliamo a quota 23 in 16 match. Nell'anno solare di gol ne ha invece collezionati 38 in 39 col Bayern (ma non è il primo della statistica!) e 45 in 46 contando anche l'Inghilterra. Fin qui, mostruoso. Poco altro da aggiungere.
Mbappé il migliore nel 2025
Dicevamo… Kane non è il migliore per gol nell'anno solare: vero, lo è Kylian Mbappé, che di gol ne ha fatti 44 in 44 partite (altra media perfetta), 49 in 51 contando anche la Francia. Capitolo stagione 2025/26: 15 in 12 partite col Real e 18 in 15 considerando anche la nazionale. Lui e Kane sono anche i capocannonieri a pari merito della Champions con 5 centri.
Haaland marziano con la Norvegia
Il norvegese glaciale ha invece segnato 15 gol stagionali, come quelli di Mbappé, ma con una partita in meno (11). E questo parlando di Manchester City, perché se allarghiamo il conteggio anche alla Norvegia serve munirsi di calcolatrice. Nella stagione in corso ha segnato 9 gol in 3 partite (sì, 9 gol in 3 partite) con la nazionale, quindi saliamo a 24 in 14 match. Nell'anno solare a livello di club, però, è addirittura ottavo in classifica (complice un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori un mese intero lo scorso aprile), alle spalle di Mbappé e Kane, ma pure di gente come Gyökeres, Dembélé e Guirassy, comunque con una media monstre di 27 gol in 29 partite. Contando anche la Norvegia le reti diventano 40 in 36.
Riassumendo…
- KANE - gol in stagione (solo club): 20 in 13
- 12 in 8 partite di Bundes e 5 in 3 partite di Champions (+2 in Supercoppa e Coppa di Germania)
- MBAPPÉ - gol in stagione (solo club): 15 in 12
- 10 in 9 partite di Liga e 5 in 3 partite di Champions
- HAALAND - gol in stagione (solo club): 15 in 11
- 11 in 8 partite di Premier e 4 in 3 partite di Champions
Sì, ma quali record possono battere?
Vediamo ora il capitolo obiettivi. Ogni calciatore lo sottolinea sempre: sono quelli di squadra i più importanti, ma dei cacciatori di primati come loro avranno sicuramente certi dati ben stampati nella mente. Per esempio: il record di gol segnati in una singola stagione coi club, un primato che porta la firma di Leo Messi da oltre dieci anni.
- Record gol in una singola stagione (solo club): Messi - 73 (2011/12)
Venendo invece al capitolo primati dei loro rispettivi campionati (e della Champions) ci sono altri numeri - e questa volta anche altri nomi - da mettere nel mirino. Haaland, per esempio, deve provare a battere… Haaland!
- Record di gol in una singola Premier: Haaland - 36 (2022/23)
- Record di gol in una singola Liga: Messi - 50 (2011/12)
- Record di gol in una singola Bundes: Lewandowski - 41 (2020/21)
- Record di gol in una singola Champions League: Cristiano Ronaldo - 17 (2013/14)
Cosa dicono le proiezioni (nei campionati)
Passiamo ora ai calcoli. Con una doversa premessa che vale per tutti e tre: al momento stanno viaggiando a medie irreali ed è difficilissimo che possano tenere costantemente questo ritmo, a maggior ragione coi calendari fitti e quelli che saranno i big match del futuro, o pensando al fatto che salteranno sicuramente qualche partita e che non possiamo sapere quante ne giocheranno in stagione (per esempio: fin dove arriverà il cammino in Champions di Bayern, Real e City?). Ad ogni modo, tutto questo non ci vieta di provare a esplorare il loro potenziale.
Partiamo dai calcoli più facili, quelli relativi ai campionati. Considerando solo la Bundes, Kane ha segnato 12 gol in 8 partite, una media di 1,5 a match che — proiettata sulle 34 giornate del campionato tedesco — porterebbe a un bottino di 51 gol (ben dieci in più dell'attuale record di Lewandowski!). Mbappé ha il compito più difficile, superare quota 50 di Messi: al momento viaggia a una media di 1,1 gol a partita, una proiezione di 42 finali in campionato. C'è ancora da lavorare. Capitolo Haaland: 11 gol in 8 match di Premier significano una media di 1,4 a incontro. Mantenendola, polverizzerebbe il suo stesso primato di 36 gol arrivando addirittura a 53!
Cosa dicono le proiezioni (Champions)
In Champions è tutto soggetto a quanta strada faranno le tre big dei big three. Al momento Kane e Mbappé hanno una media di 1,7 gol a partita, Haaland di 1,3. Tenendo questo ritmo costante a Kane e Mbappé basterebbe superare gli ottavi di finale per battere il record di 17 di CR7, mentre Haaland dovrebbe arrivare almeno in semifinale senza smettere di far gol. Precisazione doverosa: Ronaldo ha stabilito il suo record con due partite in meno a disposizione nei gironi.
Cosa dicono le proiezioni (in stagione)
Ora, il grande tema: non possiamo sapere quante partite stagionali giocheranno. Ma possiamo ipotizzare un numero: l'anno scorso i tre hanno collezionato rispettivamente 48 gettoni Haaland, 51 Kane e 59 Mbappé. Tenendo come riferimento un numero di 50 partite — e considerando le loro attuali medie gol in stagione — Mbappé potrebbe arrivare a quota a 65 gol, Haaland a 70 e Kane a 75.
Il primato storico è di Messi a quota 73. Solo Kane sembra in scia per batterlo. Non ci resta che aspettare…