Serie C, le gare della 9^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 9^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la nona giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Serie C, il programma della 9^ giornata
OGGI 10 OTTOBRE
Alle 20.30
- AREZZO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- BRA-CARPI, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
SABATO 11 OTTOBRE
Alle 14.30
- GIUGLIANO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- FOGGIA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- PERUGIA-RIMINI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- AZ PICERNO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- GIANA ERMINIO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- JUVENTUS NEXT GEN-CAMPOBASSO (rinviata a mercoledì 22 ottobre, ore 14.30)
Alle 17.30
- L.R. VICENZA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
- FORLÌ-TERNANA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
PINETO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 12 OTTOBRE
Alle 12.30
- MONOPOLI-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- VIS PESARO-TORRES, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
Alle 14.30
- COSENZA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- CASARANO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- CITTADELLA-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CAVESE-TRAPANI, in diretta suSky Sport 254 e NOW
- POTENZA-LATINA, in diretta suSky Sport 255 e NOW
- SIRACUSA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- BENEVENTO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- ASCOLI-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- ALBINOLEFFE-LECCO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- INTER U23-RENATE, (rinviata a martedì 21 ottobre, ore 16.30)
- Alle 20.30
- PRO PATRIA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
- SAMBENEDETTESE-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 13 OTTOBRE
Alle 20.30
- DOLOMITI BELLUNESI-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- TRENTO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW