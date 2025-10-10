Serie C, le gare della 9^ giornata su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Serie C, il calendario della 9^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la nona giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 10 a lunedì 13 ottobre si scende in campo per la nona giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match del Girone B.

Serie C, il programma della 9^ giornata

OGGI 10 OTTOBRE

 

Alle 20.30

  • AREZZO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • BRA-CARPI, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW

SABATO 11 OTTOBRE

Alle 14.30

  • GIUGLIANO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • FOGGIA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • PERUGIA-RIMINI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • AZ PICERNO-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • GIANA ERMINIO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN-CAMPOBASSO (rinviata a mercoledì 22 ottobre, ore 14.30)

Alle 17.30

  • L.R. VICENZA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
  • FORLÌ-TERNANA, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
    PINETO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • GUIDONIA MONTECELIO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • PERGOLETTESE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 12 OTTOBRE

Alle 12.30

  • MONOPOLI-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • VIS PESARO-TORRES, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
     

Alle 14.30

  • COSENZA-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • CASARANO-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • CITTADELLA-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • CAVESE-TRAPANI, in diretta suSky Sport 254 e NOW
  • POTENZA-LATINA, in diretta suSky Sport 255 e NOW
  • SIRACUSA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
     

Alle 17.30

  • BENEVENTO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • ASCOLI-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
  • ALBINOLEFFE-LECCO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • INTER U23-RENATE, (rinviata a martedì 21 ottobre, ore 16.30)
  • Alle 20.30
  • PRO PATRIA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
  • SAMBENEDETTESE-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW

LUNEDÌ 13 OTTOBRE

Alle 20.30

  • DOLOMITI BELLUNESI-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
  • TRENTO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

