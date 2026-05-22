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Deserta anche la seconda asta per la Ternana. Ripartirà dai dilettanti

serie c

Anche la seconda asta fissata dai curatori fallimentari per la vendita del ramo sportivo della Ternana Calcio è andata deserta. Lo riporta l'agenzia Ansa. Si  chiudono così le speranze dei tifosi per una prosecuzione del calcio professionistico a Terni nella prossima stagione. L'ex presidente rossoverde e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, sta lavorando al suo progetto per la creazione di un nuovo club

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Anche la seconda asta fissata dai curatori fallimentari della Ternana Calcio, società in liquidazione giudiziale, per la vendita del ramo sportivo della stessa, è andata deserta. Come riporta l'agenzia Ansa, la comunicazione è ufficialmente comparsa sul portale Aste Giudiziarie e, di fatto, chiude le speranze dei tifosi per una prosecuzione del calcio professionistico a Terni nella prossima stagione. La Ternana, o ciò che sorgerà al suo posto, ripartirà dai dilettanti. L'ex presidente rossoverde e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, sta dando seguito al suo progetto per fondare la "Ternana Men", con l'acquisizione dell'Orvietana Calcio e la fusione con la Tip Power Ternana Futsal di calcio a 5. Possibile che lo stesso Bandecchi si attivi, poi, per comprare alla futura asta il marchio storico della Ternana Calcio. In città, comunque, vengono date per possibili ulteriori iniziative, probabilmente legate all'imprenditoria locale e all'azionariato popolare, per creare un'altra società che parta dall'Eccellenza umbra.

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