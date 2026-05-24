Serie C, le semifinali playoff su Sky

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Serie C, il calendario delle semifinali playoff su Sky: le partite e gli orari

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Fasi finali della stagione della Serie C SkyWifi: resta da decidere quale tra le squadre rimaste in corsa per le semifinali playoff riuscirà a raggiungere la Serie B: Ascoli-Catania e Union Brescia-Salernitana le sfide dalle quali usciranno le finaliste per la promozione. Tutte le sfide sono da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW

Ultimi verdetti per la stagione 2025/2026 in Serie C Sky Wifi, da seguire su Sky e in streaming su NOW. Si scende in campo per le ultime fasi dei playoff che definiranno l’ultima squadra promossa in Serie B. Oggi 24 maggio i match di andata delle semifinali playoff. Alle 20 si parte con Ascoli-Catania (Sky Sport 256), mentre alle 21 in campo per Salernitana-Union Brescia (Sky Sport 257). Le sfide di ritorno saranno mercoledì 27 maggio. Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Serie C, il programma delle semifinali playoff

DOMENICA 24 MAGGIO

Alle 20

  • ASCOLI-CATANIA, in diretta su Sky Sport 256
  • Telecronaca Antonio Nucera
     

Alle 21

  • SALERNITANA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 257
  • Telecronaca Giovanni Poggi

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