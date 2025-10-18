L’attaccante dell’Arezzo ha segnato la rete decisiva contro il Gubbio: i toscani sono al primo posto e lui si sta godendo questa nuova avventura. “Bucchi è il nostro valore aggiunto”, spiega in esclusiva a Sky Sport Insider. Dove ripercorre la sua carriera piena di emozioni, con un sogno nel cassetto che vuole tornare a vivere