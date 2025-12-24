Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Il menù del Christmas Day NBA 2025

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

Si parte con i vincitori della NBA Cup e si finisce con il Joker Jokić, nel mezzo i campioni in carica contro Wembanyama, il rookie Flagg contro i Warriors e un nuovo capitolo della sfida LeBron-KD: tutto questo, e molto altro, nel programma del Christmas Day 2025

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ