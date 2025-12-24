E se nel 2026 Antonelli lottasse per il Mondiale?

Tra voci di un possibile vantaggio tecnico e la riconferma ufficiale, Antonelli si prepara alla stagione della verità. I numeri non raccontano tutto: errori, lacrime e lampi di talento spiegano perché il progetto su di lui resta solido. Nel 2026 le aspettative su di lui saliranno, ma con Kimi l’Italia potrebbe davvero tornare a sognare