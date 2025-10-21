Esplora tutte le offerte Sky
Nasce il titolo 'Giocatore del Mese Sky Wifi'. Ecco i tre vincitori di settembre

Al via l’iniziativa “Giocatore del mese Sky Wifi” che premia i migliori calciatori della serie C. I vincitori di settembre sono Nicola Rauti del Vicenza, Joshua Tenkorang del Ravenna e Antonio Donnarumma della Salernitana

Lega Pro e Sky Wifi, title sponsor ufficiale della Serie C, lanciano una nuova iniziativa per celebrare i protagonisti del campionato: il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C.

I voti sui canali social di Sky Sport, i nomi dei vincitori su Area C

Ogni mese sui canali social di Sky Sport, official broadcaster del campionato, vengono raccolte le preferenze degli utenti attraverso un sistema di voting online per determinare i tre vincitori, uno per girone, per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco. I nomi dei vincitori vengono rivelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all’interno del programma Area C in onda il martedì alle 16 su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avviene nel pre-partita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico.

Rauti del Vicenza, Tenkorang (Ravenna) e Donnarumma (Salernitana) i primi vincitori

Per settembre, i vincitori del titolo “Giocatore del mese Sky Wifi” sono: Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C. Con il premio “Giocatore del Mese Sky Wifi”, il brand rinnova il proprio impegno nel sostenere il calcio che cresce, premiando il merito e l’emozione che solo la Serie C sa regalare.

