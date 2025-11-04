Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

La vita ‘veloce’ di Sinani: “Gattuso mi chiamava Mandzukic, ora corro e sogno col Bra”

Valentino Della Casa
@Foto Francesco Forte

L’attaccante del Bra non ha mai cominciato così bene in stagione: “Ma devo ancora migliorare sottoporta”. Dalla Primavera con il Milan alla vita da italiano di seconda generazione: l’intervista su Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ