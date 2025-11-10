Attimi di panico nei primi minuti di Salernitana-Crotone, partita valida per il girone C di Serie C. Al 4' minuto di gioco, l'attaccante dei calabresi Enrico Piovanello e l'esterno sinistro dei campani Marco Villa si sono scontrati accidentalmente, sbattendo entrambi la testa. Villa ha riportato le conseguenze peggiori: subito compagni, avversari e arbitro si sono preoccupati per le sue condizioni e hanno invocato a gran voce e ad ampi gesti l'intervento dei sanitari e l'ingresso delle barelle. Attorno al calciatore della Salernitana, presumibilmente privo di sensi, si è formato un capannello, con lo stadio Arechi improvvisamente ammutolito. Dopo pochissimi minuti, Villa è stato portato fuori dal campo in barella ed è stato caricato su un'ambulanza che lo ha trasferito all'ospedale Ruggi d'Aragona per accertamenti. Nonostante le vistose macchie di sangue sul volto, il giocatore aveva ripreso conoscenza, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. La partita è proseguita, con Villa sostituito da Coppolaro e Piovanello rimasto in campo con un turbante in testa, medicato dal suo staff medico. Prima del match, il giocatore della Salernitana era stato premiato come Mvp di ottobre dai tifosi. Secondo le prime notizie provenienti dall'ospedale, Villa avrebbe riportato un trauma cranico e una ferita al labbro che ha richiesto dei punti di sutura.