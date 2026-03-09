Offerte Sky
Trapani, altri 5 punti di penalizzazione: cambia la classifica del girone C della Serie C

serie c

Nuova penalizzazione per il Trapani, che milita nel girone C della Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato 5 punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa. In totale diventano 20 i punti di penalizzazione per il club siciliano, che scende così a 23 punti in classifica, ma evita l'esclusione dal campionato.

HIGHLIGHTS: TRAPANI-CROTONE 1-4

Cinque punti di penalizzazione in classifica e un'ammenda di 1.500 euro per il Trapani Calcio. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale che ha sanzionato il club siciliano, che milita nel girone C della serie C, per violazioni di natura amministrativa. La decisione riguarda il mancato rispetto degli adempimenti federali collegati alla scadenza del 16 dicembre e arriva al termine del procedimento disciplinare avviato dopo il deferimento della società del 3 gennaio, su segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive.

catania

Rischio esclusione

La pronuncia del Tribunale federale si inserisce in una vicenda più ampia che riguarda la situazione amministrativa del club granata e il rispetto delle scadenze federali previste per le società professionistiche e che avrebbe potuto anche portare alla esclusione del Trapani dal campionato. Oltre alla società, erano stati deferiti anche il presidente del Trapani, Valerio Antonini, insieme ad alcuni dirigenti e procuratori del club.

La classifica aggiornata

La penalizzazione ha effetto immediato sulla classifica del girone C di serie C, incidendo sul cammino stagionale della squadra nella fase finale del campionato. 

  • Benevento 73
  • Catania 60*
  • Cosenza 56
  • Salernitana 54
  • Crotone 51
  • Casertana 49*
  • Audace Cerignola 45*
  • Monopoli 44*
  • Potenza 40
  • Casarano 40*
  • Team Altamura 40
  • Atalanta U23 35*
  • Cavese 34
  • Sorrento 33
  • Latina 32
  • AZ Picerno 31
  • Giugliano 28
  • Siracusa (-6) 24
  • Trapani (-20) 23
  • Foggia 22

* una partita in meno

