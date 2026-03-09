Trapani, altri 5 punti di penalizzazione: cambia la classifica del girone C della Serie Cserie c
Nuova penalizzazione per il Trapani, che milita nel girone C della Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato 5 punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa. In totale diventano 20 i punti di penalizzazione per il club siciliano, che scende così a 23 punti in classifica, ma evita l'esclusione dal campionato.
Cinque punti di penalizzazione in classifica e un'ammenda di 1.500 euro per il Trapani Calcio. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale che ha sanzionato il club siciliano, che milita nel girone C della serie C, per violazioni di natura amministrativa. La decisione riguarda il mancato rispetto degli adempimenti federali collegati alla scadenza del 16 dicembre e arriva al termine del procedimento disciplinare avviato dopo il deferimento della società del 3 gennaio, su segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive.
Rischio esclusione
La pronuncia del Tribunale federale si inserisce in una vicenda più ampia che riguarda la situazione amministrativa del club granata e il rispetto delle scadenze federali previste per le società professionistiche e che avrebbe potuto anche portare alla esclusione del Trapani dal campionato. Oltre alla società, erano stati deferiti anche il presidente del Trapani, Valerio Antonini, insieme ad alcuni dirigenti e procuratori del club.
La classifica aggiornata
La penalizzazione ha effetto immediato sulla classifica del girone C di serie C, incidendo sul cammino stagionale della squadra nella fase finale del campionato.
- Benevento 73
- Catania 60*
- Cosenza 56
- Salernitana 54
- Crotone 51
- Casertana 49*
- Audace Cerignola 45*
- Monopoli 44*
- Potenza 40
- Casarano 40*
- Team Altamura 40
- Atalanta U23 35*
- Cavese 34
- Sorrento 33
- Latina 32
- AZ Picerno 31
- Giugliano 28
- Siracusa (-6) 24
- Trapani (-20) 23
- Foggia 22
* una partita in meno