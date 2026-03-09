Cinque punti di penalizzazione in classifica e un'ammenda di 1.500 euro per il Trapani Calcio. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale che ha sanzionato il club siciliano, che milita nel girone C della serie C, per violazioni di natura amministrativa. La decisione riguarda il mancato rispetto degli adempimenti federali collegati alla scadenza del 16 dicembre e arriva al termine del procedimento disciplinare avviato dopo il deferimento della società del 3 gennaio, su segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive.