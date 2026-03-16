Catania, esonerato Toscano: in arrivo Viali

Il giorno dopo la vittoria in trasferta sul Team Altamura, il club siciliano ha esonerato l'allenatore Toscano, che paga il ritardo di 12 punti nei confronti della capolista Benevento. In panchina, per le ultime sei giornate del girone C di Lega Pro e per i playoff, in arrivo William Viali

Via Toscano, ecco Viali. Il Catania ha scelto di cambiare allenatore. Quando mancano sei giornate alla fine del campionato di Serie C, il club siciliano -secondo in classifica nel girone C- ha esonerato in mattinata Domenico Toscano. A succedergli in panchina, anche se manca ancora l'ufficialità, sarà William Viali, che arriva a Catania con un contratto di un anno e mezzo. Decisivo, nella decisione finale di cambiare guida tecnica, il ritardo in classifica sul Benevento, lanciato a +12 sul Catania secondo. La decisione arriva il giorno dopo la vittoria in trasferta sul campo del Team Altamura, e dieci giorni dopo il ko nello scontro diretto proprio contro il Benevento di Floro Flores. Una scelta che per il club siciliano vuole anche essere uno stimolo in vista dei playoff. Negli ultimi anni, Viali ha guidato Cosenza e Ascoli in Serie B, oltre alla Reggiana, club allenato fino alla scorsa primavera.