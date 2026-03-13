Offerte Sky
Serie C, il calendario della 32^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 32^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata della finale della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. 

 

Da oggi 13 a lunedì 16 marzo si scende in campo per la trentaduesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma un match del Girone A: Alcione Milano-Union Brescia, live su Sky Sport 252. Inoltre, mercoledì 18 marzo, appuntamento con il match d’andata della finale di Coppa Italia Serie C: Potenza-Latina, alle 20.30 su Sky Sport 255. 

Serie C, il programma della 32^ giornata

OGGI 13 MARZO 

Alle 20.30 

  • ALCIONE MILANO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 252 

SABATO 14 MARZO 

Alle 14.30 

  • TORRES-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • CASARANO-COSENZA, in diretta su Sky Sport 252 
  • GIUGLIANO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 253 
  • POTENZA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 254 
  • PINETO-BRA, in diretta su Sky Sport 255 
  • LATINA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 17.30 

  • VIS PESARO-TERNANA, in diretta su Sky Sport 251 
  • LIVORNO-CARPI, in diretta su Sky Sport 252 
  • OSPITALETTO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 253 
  • PONTEDERA-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 254 
  • PERGOLETTESE-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport 255 

Alle 20.30 

  • SAMBENEDETTESE-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 252 
  • ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 253 

DOMENICA 15 MARZO 

Alle 12.30  

  • CROTONE-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257 
  • FORLÌ-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258 

Alle 14.30  

  • BENEVENTO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • TEAM ALTAMURA-CATANIA, in diretta su Sky Sport 252 
  • AREZZO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253 
  • GUBBIO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 254 
  • AZ PICERNO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 255 
  • TRIESTINA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 17.30 

  • CASERTANA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252 
  • AUDACE CERIGNOLA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 253 
  • VIRTUS VERONA-RENATE, in diretta su Sky Sport 254 
  • CITTADELLA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255 
  • LUMEZZANE-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 20.30 

  • LECCO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 252 

LUNEDÌ 16 MARZO 

Alle 20.30 

  • L.R. VICENZA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 

COPPA ITALIA SERIE C – Finale andata 

MERCOLEDÌ 18 MARZO 

Alle 20.30 

  • POTENZA-LATINA, in diretta su Sky Sport 255 

