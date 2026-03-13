Serie C, il calendario della 32^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 32^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata della finale della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Da oggi 13 a lunedì 16 marzo si scende in campo per la trentaduesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma un match del Girone A: Alcione Milano-Union Brescia, live su Sky Sport 252. Inoltre, mercoledì 18 marzo, appuntamento con il match d’andata della finale di Coppa Italia Serie C: Potenza-Latina, alle 20.30 su Sky Sport 255.
Serie C, il programma della 32^ giornata
OGGI 13 MARZO
Alle 20.30
- ALCIONE MILANO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 252
SABATO 14 MARZO
Alle 14.30
- TORRES-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- CASARANO-COSENZA, in diretta su Sky Sport 252
- GIUGLIANO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 253
- POTENZA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 254
- PINETO-BRA, in diretta su Sky Sport 255
- LATINA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- VIS PESARO-TERNANA, in diretta su Sky Sport 251
- LIVORNO-CARPI, in diretta su Sky Sport 252
- OSPITALETTO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 253
- PONTEDERA-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 254
- PERGOLETTESE-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport 255
Alle 20.30
- SAMBENEDETTESE-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 252
- ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 253
DOMENICA 15 MARZO
Alle 12.30
- CROTONE-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- FORLÌ-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Alle 14.30
- BENEVENTO-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- TEAM ALTAMURA-CATANIA, in diretta su Sky Sport 252
- AREZZO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253
- GUBBIO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 254
- AZ PICERNO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 255
- TRIESTINA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- CASERTANA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- AUDACE CERIGNOLA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 253
- VIRTUS VERONA-RENATE, in diretta su Sky Sport 254
- CITTADELLA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 255
- LUMEZZANE-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 256
Alle 20.30
- LECCO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 252
LUNEDÌ 16 MARZO
Alle 20.30
- L.R. VICENZA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
COPPA ITALIA SERIE C – Finale andata
MERCOLEDÌ 18 MARZO
Alle 20.30
- POTENZA-LATINA, in diretta su Sky Sport 255