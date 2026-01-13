Non è stato ancora omologato il risultato di AlbinoLeffe-Pro Vercelli (2-1). Le ragioni sono da ricercarsi nella espulsione di Jean-Guy Akpa Akpro attraverso un uso scorretto del Football Video Support. La Pro Vercelli chiederà la "ripetizione della gara per errore tecnico" al Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha sospeso l'omologazione del risultato tra AlbinoLeffe-Pro Vercelli (2-1). Questa la motivazione: "Preso atto del preannuncio di reclamo presentato dalla Società Pro Vercelli , avverso la regolarità della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e della Società per quanto in atti, come di seguito riportati".

La ricostruzione

Il motivo del ricorso è legato all’espulsione (somma di ammonizioni) di Akpa-Akpro della Pro Vercelli, arrivata dopo una revisione al FVS richiesto dall’Albinoleffe. Nell'occasione, i lombardi hanno richiamato l'arbitro per la revisione al monitor dell'azione che ha poi portato al secondo giallo per il calciatore della Pro Vercelli. La Pro Vercelli contesta un uso improprio del FVS, che potrebbe essere usato solo per un episodio da rosso diretto e non per un'ammonizione. La Pro Vercelli chiederà la “ripetizione della gara per errore tecnico” al Giudice Sportivo.