Serie C, il calendario della 22^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 22^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 16 a lunedì 19 gennaio si scende in campo per la ventiduesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite: Vis Pesaro-Arezzo (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) del Girone B e Cavese-Team Altamura del Girone C (Sky Sport 253).
Serie C, il programma della 22^ giornata
OGGI 16 GENNAIO
Alle 20.30
- VIS PESARO-AREZZO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- CAVESE-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
SABATO 17 GENNAIO
Alle 14.30
- JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- BENEVENTO-CASARANO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-LECCO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CITTADELLA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PIANESE-TORRES, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- TRENTO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- GUIDONIA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- OSPITALETTO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- CAMPOBASSO-CARPI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PRO PATRIA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- LUMEZZANE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 18 GENNAIO
Alle 12.30
- ATALANTA U23-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
- FORLÌ-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
Alle 14.30
- ARZIGNANO-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
- PRO VERCELLI-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- POTENZA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- PERUGIA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- TRAPANI-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- SIRACUSA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- INTER U23-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- BRA-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
- PONTEDERA-PINETO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- AZ PICERNO-LATINA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- RENATE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 20.30
- MONOPOLI-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- FOGGIA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 19 GENNAIO
Alle 20.30
- COSENZA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW