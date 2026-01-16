Offerte Sky
Serie C, il calendario della 22^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 22^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 16 a lunedì 19 gennaio si scende in campo per la ventiduesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma due partite: Vis Pesaro-Arezzo (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) del Girone B e Cavese-Team Altamura del Girone C (Sky Sport 253).

Serie C, il programma della 22^ giornata

OGGI 16 GENNAIO

Alle 20.30

  • VIS PESARO-AREZZO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • CAVESE-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

SABATO 17 GENNAIO

Alle 14.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • BENEVENTO-CASARANO, in diretta su Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
  • DOLOMITI BELLUNESI-LECCO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • CITTADELLA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • PIANESE-TORRES, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • TRENTO-NOVARA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • GUIDONIA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • OSPITALETTO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • CAMPOBASSO-CARPI, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • PRO PATRIA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • LUMEZZANE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 18 GENNAIO

Alle 12.30

  • ATALANTA U23-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
  • FORLÌ-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

Alle 14.30

  • ARZIGNANO-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
  • PRO VERCELLI-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • POTENZA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • PERUGIA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • TRAPANI-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • SIRACUSA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

  • INTER U23-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • BRA-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
  • PONTEDERA-PINETO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • AZ PICERNO-LATINA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
  • RENATE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Alle 20.30

  • MONOPOLI-CATANIA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • FOGGIA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 19 GENNAIO

Alle 20.30

  • COSENZA-CROTONE, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

