46' - Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo
Potenza-Latina, la finale di Coppa Italia Serie C in diretta LIVE
Potenza-Latina, l'andata della finale di Coppa Italia Serie C allo stadio Viviani. La partita è in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. I padroni di casa in vantaggio dopo 5' con Murano, poi il raddoppio di Schimmenti al 31'
Potenza-Latina 2-0
5' Murano, 31' Schimmenti
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio
LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Parodi, Marenco, Dutu; Tomaselli, De Ciancio, Pellitteri, Pace; Hergheligiu, Cioffi; Parigi. All. Volpe
44' - Giallo per Pietro De Giorgio: ha protestato per i troppi falli subiti dai suoi
41' - Il Latina passa al 4-3-1-2: questa l'indicazione di Cisco Guida, il vice allenatore oggi in panchina per la squalifica di Volpe
100% di percentuale realizzativa del Potenza: 2 tiri, 2 gol
POTENZA-LATINA 2-0
31' - Il Potenza raddoppia in contropiede con Schimmenti, che sorprende la difesa del Latina con la sua velocità partendo sul filo del fuorigioco
30' - Mezz'ora di gioco al Viviani: Potenza in vantaggio 1-0 sul Latina
25' - Cross di Parigi, colpo di testa tentato da Cioffi in avvitamento in mezzo a due avversari: non riesce il movimento complicato
21' - Parodi va al tiro dai 25 metri, Cucchietti ferma il pallone senza problemi
20' - Pace va direttamente in porta su punizione, ma Cucchietti manda in angolo con i pugni
19' - Castorani prende la gamba dell'avversario: secondo giocatore ammonito. Neanche lui era diffidato
17' - D'Auria vuole calciare, ma Parodi ferma il suo tentativo
15' - Il Latina sta salendo negli ultimi minuti
8' - Schimmenti ferma un contropiede del Latina: primo giallo della partita, non era diffidato
POTENZA-LATINA 1-0
5' - Jacopo Murano porta in vantaggio i padroni di casa su un cross di Rocchetti
Le due squadre scendono in campo.
5 minuti al calcio d'inizio.
Potenza-Latina, i precedenti in stagione
Le due squadre si sono già affrontate due volte in questo campionato: a Potenza è finita 0-0 lo scorso 12 ottobre, mentre a Latina un rigore di Manuele Castorani al 95' ha regalato il successo agli ospiti per 1-0 il 21 febbraio.
Il calendario di playoff e playout di Serie C
Nel frattempo, la Serie C ha annunciato le date dei playoff e dei playout: ecco il calendario.
Serie C, il calendario di playoff e playoutVai al contenuto
Potenza, maglia speciale per la finale
ll Potenza giocherà con una maglia speciale bianco avorio con banda verticale rossoblù, realizzata esclusivamente per la doppia finale.
La finale di ritorno
La partita di oggi è il primo atto di un doppio confronto che assegnerà il trofeo:il ritorno è in programma mercoledì 1 aprile alle 20:30. In caso di parità nel punteggio complessivo, sono previsti tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.
I bomber del Latina
Il miglior marcatore del Latina è l'attaccante italiano Giacomo Parigi con 14 gol in stagione, di cui 13 in campionato (3° miglior marcatore del Girone C) e 1 in Coppa Italia.
I bomber del Potenza
Il miglior marcatore del Potenza è il centrocampista brasiliano Lucas Felippe con 7 gol in stagione ma nessuno in Coppa Italia, dove comandano la classifica Gabriele Selleri e Luca Mazzeo con 2 reti.
Il momento di forma del Latina
In Serie C, il Latina è 13° in classifica nel Girone C con 35 punti. 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, così come il Potenza. La squadra di Gennaro Volpe è reduce dal successo per 2-1 contro il Siracusa.
Il momento di forma del Potenza
In Serie C, il Potenza è 10° in classifica nel Girone C con 41 punti. 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, incluso un successo per 1-0 proprio contro il Latina lo scorso 21 febbraio. Gli uomini di Pietro De Giorgio sono reduci dal 2-2 contro la Cavese.
Il percorso del Latina verso la finale
Ecco come il Latina è arrivato in finale:
- 1° turno: Latina-Gubbio 1-0
- 2° turno: Latina-Perugia (5-4 d.c.r.)
- Ottavi di finale: Arezzo-Latina 0-0 (5-6 d.c.r)
- Quarti di finale: Pro Vercelli-Latina 0-1
- Semifinali: Renate-Latina 2-3. Andata: Renate-Latina 1-1. Ritorno: Latina-Renate 2-1
Il percorso del Potenza verso la finale
Ecco come il Potenza si è guadagnato l'accesso alla finale:
- 1° turno: Potenza-Cavese 1-0
- 2° turno: Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r.)
- Ottavi di finale: Potenza-Audace Cerignola 4-2
- Quarti di finale: Potenza-Crotone 3-1
- Semifinali: Ternana-Potenza 1-1 (2-4 d.c.r.). Andata: Ternana-Potenza 0-1. Ritorno: Potenza-Ternana 0-1 (4-2 d.c.r.)