Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Potenza-Latina, la finale di Coppa Italia Serie C in diretta LIVE

live serie c
©IPA/Fotogramma

Potenza-Latina, l'andata della finale di Coppa Italia Serie C allo stadio Viviani. La partita è in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. I padroni di casa in vantaggio dopo 5' con Murano, poi il raddoppio di Schimmenti al 31'

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE C

Potenza-Latina 2-0

5' Murano, 31' Schimmenti

 

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio

 

LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Parodi, Marenco, Dutu; Tomaselli, De Ciancio, Pellitteri, Pace; Hergheligiu, Cioffi; Parigi. All. Volpe

LIVE
intervallo!

46' - Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo

ammonizione!

44' - Giallo per Pietro De Giorgio: ha protestato per i troppi falli subiti dai suoi

41' - Il Latina passa al 4-3-1-2: questa l'indicazione di Cisco Guida, il vice allenatore oggi in panchina per la squalifica di Volpe

statistiche

100% di percentuale realizzativa del Potenza: 2 tiri, 2 gol

GOL!

POTENZA-LATINA 2-0

31' - Il Potenza raddoppia in contropiede con Schimmenti, che sorprende la difesa del Latina con la sua velocità partendo sul filo del fuorigioco

30' - Mezz'ora di gioco al Viviani: Potenza in vantaggio 1-0 sul Latina

25' - Cross di Parigi, colpo di testa tentato da Cioffi in avvitamento in mezzo a due avversari: non riesce il movimento complicato

21' - Parodi va al tiro dai 25 metri, Cucchietti ferma il pallone senza problemi

20' - Pace va direttamente in porta su punizione, ma Cucchietti manda in angolo con i pugni

ammonizione!

19' - Castorani prende la gamba dell'avversario: secondo giocatore ammonito. Neanche lui era diffidato

17' - D'Auria vuole calciare, ma Parodi ferma il suo tentativo

15' - Il Latina sta salendo negli ultimi minuti

ammonizione!

8' - Schimmenti ferma un contropiede del Latina: primo giallo della partita, non era diffidato

GOL!

POTENZA-LATINA 1-0

5' - Jacopo Murano porta in vantaggio i padroni di casa su un cross di Rocchetti

calcio d'inizio!

Si comincia, con il primo pallone toccato dal Latina. La partita è in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW.

Le due squadre scendono in campo.

5 minuti al calcio d'inizio.

Potenza-Latina, i precedenti in stagione

Le due squadre si sono già affrontate due volte in questo campionato: a Potenza è finita 0-0 lo scorso 12 ottobre, mentre a Latina un rigore di Manuele Castorani al 95' ha regalato il successo agli ospiti per 1-0 il 21 febbraio.

Il calendario di playoff e playout di Serie C

Nel frattempo, la Serie C ha annunciato le date dei playoff e dei playout: ecco il calendario.

Serie C, il calendario di playoff e playout

Serie C, il calendario di playoff e playout

Vai al contenuto

Potenza, maglia speciale per la finale

ll Potenza giocherà con una maglia speciale bianco avorio con banda verticale rossoblù, realizzata esclusivamente per la doppia finale.

Maglia speciale Potenza

La finale di ritorno

La partita di oggi è il primo atto di un doppio confronto che assegnerà il trofeo:il ritorno è in programma mercoledì 1 aprile alle 20:30. In caso di parità nel punteggio complessivo, sono previsti tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.

I bomber del Latina

Il miglior marcatore del Latina è l'attaccante italiano Giacomo Parigi con 14 gol in stagione, di cui 13 in campionato (3° miglior marcatore del Girone C) e 1 in Coppa Italia.

I bomber del Potenza

Il miglior marcatore del Potenza è il centrocampista brasiliano Lucas Felippe con 7 gol in stagione ma nessuno in Coppa Italia, dove comandano la classifica Gabriele Selleri e Luca Mazzeo con 2 reti.

Il momento di forma del Latina

In Serie C, il Latina è 13° in classifica nel Girone C con 35 punti. 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, così come il Potenza. La squadra di Gennaro Volpe è reduce dal successo per 2-1 contro il Siracusa.

Il momento di forma del Potenza

In Serie C, il Potenza è 10° in classifica nel Girone C con 41 punti. 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, incluso un successo per 1-0 proprio contro il Latina lo scorso 21 febbraio. Gli uomini di Pietro De Giorgio sono reduci dal 2-2 contro la Cavese.

Il percorso del Latina verso la finale

Ecco come il Latina è arrivato in finale:

  • 1° turno: Latina-Gubbio 1-0
  • 2° turno: Latina-Perugia (5-4 d.c.r.)
  • Ottavi di finale: Arezzo-Latina 0-0 (5-6 d.c.r)
  • Quarti di finale: Pro Vercelli-Latina 0-1
  • Semifinali: Renate-Latina 2-3. Andata: Renate-Latina 1-1. Ritorno: Latina-Renate 2-1

Il percorso del Potenza verso la finale

Ecco come il Potenza si è guadagnato l'accesso alla finale:

  • 1° turno: Potenza-Cavese 1-0
  • 2° turno: Monopoli-Potenza 0-0 (2-4 d.c.r.)
  • Ottavi di finale: Potenza-Audace Cerignola 4-2
  • Quarti di finale: Potenza-Crotone 3-1
  • Semifinali: Ternana-Potenza 1-1 (2-4 d.c.r.). Andata: Ternana-Potenza 0-1. Ritorno: Potenza-Ternana 0-1 (4-2 d.c.r.)

Il Potenza sfida il Latina nell'andata della finale di Coppa Italia Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Serie C: Altre Notizie

Potenza-Latina, finale Coppa Italia Serie C LIVE

live serie c

Potenza-Latina, l'andata della finale di Coppa Italia Serie C, in diretta dalle 20.30 allo stadio...

Serie C, il calendario di playoff e playout

serie c

Il calendario e tutte le date dei playoff e playout di Serie C. I playoff iniziano domenica 3...

Potenza-Latina, finale di Coppa Italia su Sky

serie c

Cresce l’attesa per Potenza-Latina, andata della finale di Coppa Italia Serie C in programma...

Festa Vicenza, batte l’Inter U23 e torna in B

serie c

Serviva una vittoria alla squadra di Gallo per festeggiare il ritorno del Vicenza in Serie B con...

Catania, esonerato Toscano: in arrivo Viali

SERIE C

Il giorno dopo la vittoria in trasferta sul Team Altamura, il club siciliano ha esonerato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE