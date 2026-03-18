Allo stadio Alfredo Viviani va in scena Potenza-Latina, andata della finale di Coppa Italia Serie C, in programma oggi, mercoledì 18 marzo, alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Per questa partita molto sentita, come dimostra il sold out dello stadio (capienza 5.000 posti), è previsto il VAR on site e non l'FVS, il sistema a chiamata normalmente utilizzato in questa categoria. In tribuna saranno presenti il presidente della Serie C Matteo Marani, il segretario Emanuele Paolucci e l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, partner della competizione che da quest’anno è denominata "Coppa Italia Regionale di Trenitalia".