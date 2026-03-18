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Potenza-Latina, la finale d'andata di Coppa Italia Serie C su Sky: tutto quello da sapere

serie c

Cresce l’attesa per Potenza-Latina, andata della finale di Coppa Italia Serie C in programma mercoledì 18 marzo alle 20:30 allo stadio Viviani. La partita sarà visibile su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Tra le particolarità del match, l'utilizzo del VAR on site al posto dell'FVS, il sistema a chiamata normalmente adottato in questa categoria. Il Potenza scenderà inoltre in campo con una maglia speciale bianco avorio con banda rossoblù, realizzata per la doppia finale

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Allo stadio Alfredo Viviani va in scena Potenza-Latina, andata della finale di Coppa Italia Serie C, in programma oggi, mercoledì 18 marzo, alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Per questa partita molto sentita, come dimostra il sold out dello stadio (capienza 5.000 posti), è previsto il VAR on site e non l'FVS, il sistema a chiamata normalmente utilizzato in questa categoria. In tribuna saranno presenti il presidente della Serie C Matteo Marani, il segretario Emanuele Paolucci e l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, partner della competizione che da quest’anno è denominata "Coppa Italia Regionale di Trenitalia".

Potenza, le foto della maglia speciale per la finale

Il Potenza giocherà con una maglia speciale bianco avorio con banda verticale rossoblù, realizzata esclusivamente per la doppia finale. La squadra di De Giorgio arriva all’appuntamento dopo aver superato la Ternana in semifinale ai calci di rigore, mentre il Latina di Volpe ha conquistato la finale eliminando il Renate. Si tratta del primo atto di un doppio confronto che assegnerà il trofeo: il ritorno è in programma l'1 aprile alle 20:30. In caso di parità nel punteggio complessivo, sono previsti tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.

maglia potenza

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