Serie C, il calendario dei playoff e dei playoutserie c
Il calendario e tutte le date dei playoff e playout di Serie C. I playoff iniziano domenica 3 maggio, la finale è il 2 e il 7 giugno. La finale playout è il 9 e 16 maggio. Tutta la Serie C in diretta su Sky e in streaming su NOW
Le date dei playoff
- 1° turno fase playoff del girone: domenica 3 maggio 2026
- 2° turno fase playoff del girone: mercoledì 6 maggio 2026
- Andata 1° turno fase playoff nazionale: domenica 10 maggio 2026
- Ritorno 1° turno fase playoff nazionale: mercoledì 13 maggio 2026
- Andata 2° turno fase playoff nazionale: domenica 17 maggio 2026
- Ritorno 2° turno fase playoff nazionale: mercoledì 20 maggio 2026
- Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026
- Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026
- Andata finale: martedì 2 giugno 2026
- Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026
Le date dei playout
- Andata: sabato 9 maggio 2026
- Ritorno sabato 16 maggio 2026