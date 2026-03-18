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Serie C, il calendario dei playoff e dei playout

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Il calendario e tutte le date dei playoff e playout di Serie C. I playoff iniziano domenica 3 maggio, la finale è il 2 e il 7 giugno. La finale playout è il 9 e 16 maggio. Tutta la Serie C in diretta su Sky e in streaming su NOW

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Le date dei playoff

  • 1° turno fase playoff del girone: domenica 3 maggio 2026
  • 2° turno fase playoff del girone: mercoledì 6 maggio 2026
  • Andata 1° turno fase playoff nazionale: domenica 10 maggio 2026
  • Ritorno 1° turno fase playoff nazionale: mercoledì 13 maggio 2026
  • Andata 2° turno fase playoff nazionale: domenica 17 maggio 2026
  • Ritorno 2° turno fase playoff nazionale: mercoledì 20 maggio 2026
  • Andata semifinali: domenica 24 maggio 2026
  • Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio 2026
  • Andata finale: martedì 2 giugno 2026
  • Ritorno finale: domenica 7 giugno 2026

Le date dei playout

  • Andata: sabato 9 maggio 2026
  • Ritorno sabato 16 maggio 2026

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