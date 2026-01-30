Serie C, il calendario della 24^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 24^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 30 gennaio a lunedì 2 febbraio si scende in campo per la ventiquattresima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Domani alle 20.30 in programma tre partite del Girone B: Perugia-Ravenna (Sky Sport 251), Guidonia Montecelio-Arezzo (Sky Sport 252) e Ascoli-Livorno (Sky Sport 253).
Serie C, il programma della 24^ giornata
OGGI 30 GENNAIO
Alle 20.30
- PERUGIA-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-AREZZO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- ASCOLI-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
SABATO 31 GENNAIO
Alle 14.30
- SORRENTO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- TRENTO-LECCO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- CAVESE-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PIANESE-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- INTER U23-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- CARPI-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- CAMPOBASSO-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- BRA-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 1° FEBBRAIO
Alle 12.30
- PRO PATRIA-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
- CITTADELLA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW
Alle 14.30
- ATALANTA U23-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- JUVENTUS NEXT GEN-PINETO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-TORRES, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-LATINA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-NOVARA, in diretta su Sky Sport 255 e NOW
- TRAPANI-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 256 e NOW
Alle 17.30
- COSENZA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- SIRACUSA-CROTONE, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
- AZ PICERNO-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
Alle 20.30
- SALERNITANA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 2 FEBBRAIO
Alle 20.30
- GIANA ERMINIO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- RENATE-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 253 e NOW