Serie C, il calendario della 25^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 25^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia
Serie C, il programma della 25^ giornata
OGGI 6 FEBBRAIO
Alle 20.30
- AUDACE CERIGNOLA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport 251
- BENEVENTO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 252
- TEAM ALTAMURA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 253
- LATINA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 254
SABATO 7 FEBBRAIO
Alle 14.30
- NOVARA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 251
- CASERTANA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 252
- GIUGLIANO-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253
- CROTONE-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 254
- CASARANO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255
- LUMEZZANE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- RAVENNA-CARPI, in diretta su Sky Sport 251
- POTENZA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 252
- ALCIONE MILANO-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport 253
- VIRTUS VERONA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254
- PERGOLETTESE-TRENTO, in diretta su Sky Sport 255
- CATANIA-TRAPANI (rinviata a mercoledì 18 febbraio, ore 20.30)
DOMENICA 8 FEBBRAIO
Alle 12.30
- TORRES-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- PONTEDERA-TERNANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Alle 14.30
- SAMBENEDETTESE-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
- TRIESTINA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- LECCO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 253
- GUBBIO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 254
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-RENATE, in diretta su Sky Sport 255
- ALBINOLEFFE-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- AREZZO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 252
- L.R. VICENZA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 253
- LIVORNO-BRA, in diretta su Sky Sport 254
- PINETO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 255
Alle 20.30
- VIS PESARO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252