Serie C, il calendario della 25^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 25^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata delle semifinali della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi a domenica 8 febbraio si scende in campo per la venticinquesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma quattro partite del Girone C: Audace Cerignola-Salernitana (Sky Sport 251), Benevento-AZ Picerno (Sky Sport 252), Team Altamura-Monopoli (Sky Sport 253) e Latina-Cavese (Sky Sport 254

Serie C, il programma della 25^ giornata

OGGI 6 FEBBRAIO

Alle 20.30

  • AUDACE CERIGNOLA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport 251
  • BENEVENTO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 252
  • TEAM ALTAMURA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 253
  • LATINA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 254

SABATO 7 FEBBRAIO

Alle 14.30

  • NOVARA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 251
  • CASERTANA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 252
  • GIUGLIANO-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253
  • CROTONE-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 254
  • CASARANO-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255
  • LUMEZZANE-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • RAVENNA-CARPI, in diretta su Sky Sport 251
  • POTENZA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 252
  • ALCIONE MILANO-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport 253
  • VIRTUS VERONA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254
  • PERGOLETTESE-TRENTO, in diretta su Sky Sport 255
  • CATANIA-TRAPANI (rinviata a mercoledì 18 febbraio, ore 20.30)

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Alle 12.30

  • TORRES-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • PONTEDERA-TERNANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Alle 14.30

  • SAMBENEDETTESE-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • TRIESTINA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • LECCO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 253
  • GUBBIO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 254
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-RENATE, in diretta su Sky Sport 255
  • ALBINOLEFFE-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • AREZZO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 252
  • L.R. VICENZA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 253
  • LIVORNO-BRA, in diretta su Sky Sport 254
  • PINETO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 255

Alle 20.30

  • VIS PESARO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252

