La situazione in vetta ai gironi di Serie C inizia a essere sempre più definita
A 11 giornate dalla fine dei campionati la situazione in vetta alle classifiche dei 3 gironi di Serie C sembra delineata. Se nel girone A il Vicenza ha messo da tempo le mani sulla promozione, nei gironi B e C il passo tenuto da Arezzo e Benevento ha messo in difficoltà tutte le avversarie e, sebbene i giochi non siano ancora fatti, la classifica al momento appare piuttosto definita
