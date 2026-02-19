La situazione in vetta ai gironi di Serie C inizia a essere sempre più definita

A 11 giornate dalla fine dei campionati la situazione in vetta alle classifiche dei 3 gironi di Serie C sembra delineata. Se nel girone A il Vicenza ha messo da tempo le mani sulla promozione, nei gironi B e C il passo tenuto da Arezzo e Benevento ha messo in difficoltà tutte le avversarie e, sebbene i giochi non siano ancora fatti, la classifica al momento appare piuttosto definita