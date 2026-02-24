Cusatis, allenatore giramondo: "Nell'Alcione c'è tutto il mio viaggio"

Il sogno dell'Alcione continua e il suo allenatore, Giovanni Cusatis, lavora su una parola chiave: “Crescita. Bisogna curare la parte emotiva dei giocatori, che sono forse più distratti ma anche più professionali”. Cosa gli è servito? Tanta esperienza all'estero e un lavoro profondo da viceallenatore, che cambia ogni prospettiva