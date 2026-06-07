Mancano 90 minuti (o 120) per conoscere la quarta promossa in Serie B dalla C. Al Del Duca di Ascoli va in scena la finale di ritorno Playoff tra Union Brescia e Ascoli dopo l’1-1 dell’andata, giocata su due giorni dopo il primo rinvio per pioggia. La partita è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento, Union Brescia e Ascoli si giocheranno l’ultimo posto disponibile per la Serie B 2026/27, nella finale playoff della Serie C Sky Wifi, che sarà tutta da seguire su Sky e in streaming su NOW Dopo l’andata giocata su due giorni (a causa di un primo rinvio per pioggia) i ragazzi di Francesco Tomei ospitano al Del Duca la squadra di Eugenio Corini. Appuntamento oggi (domenica 7 giugno) alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con il pre e il postpartita dalle 17.30 e dalle 20 condotti da Marco Demicheli in compagnia di Leonardo Semplici, ex allenatore di Sampdoria, Cagliari, Spal e Spezia.

Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.