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Ascoli-Union Brescia, dove vedere la finale dei playoff di Serie C in tv e streaming

PLAYOFF SERIE C

Mancano 90 minuti (o 120) per conoscere la quarta promossa in Serie B dalla C. Al Del Duca di Ascoli va in scena la finale di ritorno Playoff tra Union Brescia e Ascoli dopo l’1-1 dell’andata, giocata su due giorni dopo il primo rinvio per pioggia. La partita è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DELL'ANDATA

Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento, Union Brescia e Ascoli si giocheranno l’ultimo posto disponibile per la Serie B 2026/27, nella finale playoff della Serie C Sky Wifi, che sarà tutta da seguire su Sky e in streaming su NOW Dopo l’andata giocata su due giorni (a causa di un primo rinvio per pioggia) i ragazzi di Francesco Tomei ospitano al Del Duca la squadra di Eugenio Corini. Appuntamento oggi (domenica 7 giugno) alle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con il pre e il postpartita dalle 17.30 e dalle 20 condotti da Marco Demicheli in compagnia di Leonardo Semplici, ex allenatore di Sampdoria, Cagliari, Spal e Spezia.

 

Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

 

La finale di ritorno dei playoff di Serie C su Sky

Domenica 7 giugno

Alle 18 (con prepartita alle 17.30)

Union Brescia-Ascoli (finale di ritorno)

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

  • Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti
  • Bordocampo: Luca Mastrorilli

 

Dalle 17.30 e dalle 20

Studio pre e postpartita con Marco Demicheli e Leonardo Semplici

 

 

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