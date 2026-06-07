Ascoli-Brescia, il risultato del ritorno della finale dei playoff di Serie C in diretta
Si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C Sky Wifi. Al Del Duca Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara del Rigamonti (divisa in due a causa della sospensione al 61' della prima gara), le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 18
ASCOLI-UNION BRESCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. A disp. Barosi, Pagliai, Rizzo, Zagari, Rama, Menna, Bando, Ndoj, Milanese, Galuppini, Palazzino, Del Sole, Oviszach, Chakir, Corazza. All. Tomei
UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi. A disp. Liverani, Damioli, Pasini, Sorensen, Boci, Cantamessa, Moretti, Guglielmotti, Valente, Cazzadori, Vido, Cisco, Fogliata, Spagnoli, Maistrello. All. Corini
in evidenza
Il commento di Leonardo Semplici nel pre-partita su Sky Sport24: "Dovrebbe esserci la promozione per entrambe le squadre per quello che hanno dimostrato in questa stagione"
Telecronaca di Ascoli-Union Brescia su Sky
La telecronaca sarà a cura di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti. Da bordocampo Luca Mastrorilli pronto ad aggiornarci con tutte le novità!
Inizia il pre-partita di Ascoli-Union Brescia su Sky Sport!
Pre-partita LIVE su Sky Sport24 condotto da Marco Demicheli in compagnia di Leonardo Semplici, ex allenatore di Sampdoria, Cagliari, Spal e Spezia
L'avvicinamento ad Ascoli-Union Brescia
Tutti gli aggiornamenti dal "Del Duca" con Luca Mastrorilli
Cosa succede se dopo 90' Ascoli-Union Brescia è in parità?
In caso di pareggio al termine del doppio confronto, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.
Dove vedere Ascoli-Union Brescia
Appuntamento domenica 7 giugno alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con il pre e il postpartita dalle 17.30 e dalle 20 condotti da Marco Demicheli in compagnia di Leonardo Semplici, ex allenatore di Sampdoria, Cagliari, Spal e Spezia
Come sono arrivate Ascoli e Union Brescia in finale
Qui puoi ripercorrere tutto il percorso di questi playoff vissuti su Sky
Serie C su Sky, la guida al ritorno della finale playoffVai al contenuto
Brescia, la formazione ufficiale in grafica
Le formazioni ufficiali di Ascoli-Union Brescia
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. A disposizione: Barosi, Pagliai, Rizzo, Zagari, Rama, Menna, Bando, Ndoj, Milanese, Galuppini, Palazzino, Del Sole, Oviszach, Chakir, Corazza. Allenatore: Tomei
UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi. A disposizione: Liverani, Damioli, Pasini, Sorensen, Boci, Cantamessa, Moretti, Guglielmotti, Valente, Cazzadori, Vido, Cisco, Fogliata, Spagnoli, Maistrello. Allenatore. Corini
Le immagini dal Del Duca che sarà sold out!
Come è andata l'andata? Gli highlights di Union Brescia-Ascoli
Riviviamo i gol e i momenti più importanti dell'andata terminata 1-1
La formazione ufficiale dell'Ascoli
Ascoli-Union Brescia, la presentazione del match
Siamo arrivato all'ultimo, e più atteso, atto di questi playoff di Serie C. Una cavalcata fantastica vissuta su Sky che si concluderà questa sera: ecco come è stato presentato il match dai canali ufficiali della Serie C
Uno dei fili conduttori di questa rivalità ha un nome e un cognome: Carlo Mazzone. “Sor Carletto” è stato un’istituzione per entrambe le società. Ha guidato l’Ascoli in più riprese, portandolo dalla Serie C alla Serie A e vivendo stagioni memorabili. Anni dopo, si è seduto sulla panchina del Brescia, dove ha dato vita a un ciclo indimenticabile, valorizzando il talento purissimo di Roberto Baggio e regalando ai tifosi un calcio spettacolare e un’inaspettata qualificazione europea.
La prima sfida giocata al “Rigamonti” tra Brescia ed Ascoli risale al campionato di serie B 1972/1973. Per i bianconeri del presidentissimo Costantino Rozzi, guidati in panchina da Carletto Mazzone, è il primo campionato tra i cadetti. Era il 13 maggio 1973 e la partita terminò in parità: 1-1.
La partita più spettacolare tra le due squadre nel campionato di serie B 1993/1994. Era il 17 ottobre 1993 e al Del Duca la sfida terminò 4-4
La storia di Brescia e Ascoli è anche legata a finali di stagione ad alta tensione. Memorabile è stata la conclusione del campionato di Serie A 1980-81. Entrambe le squadre si sono ritrovate invischiate nella lotta per non retrocedere e sono arrivate all’ultima giornata con il fiato sospeso. Grazie a una classifica avulsa favorevole, sia il Brescia che l’Ascoli hanno conquistato la salvezza, un traguardo festeggiato con enorme sollievo che ha cementato un destino comune in quella specifica annata.
L'arrivo dell'Ascoli al "Del Duca"
Per diversi anni l’Ascoli ha rappresentato una sorta di incubo sportivo per il Brescia. I numeri raccontano una storia fatta di delusioni, occasioni mancate e risultati spesso beffardi. Lo confermano le statistiche, con appena 10 vittorie bresciane in 44 precedenti di campionato, a fronte di 18 sconfitte e 16 pareggi.
Come l’Union, i marchigiani hanno messo piede nei quarti dei play off, beneficiando del vantaggio acquisito con il secondo posto in classifica nella stagione regolare. Hanno eliminato il Potenza (1-0 in casa dopo lo 0-0 dell’andata) e soprattutto il Catania, con un roboante 4-0 in casa e una sconfitta indolore per 2-1 nel ritorno
Nemmeno in Coppa Italia il Brescia ha portato grandi soddisfazioni all'Ascoli: nelle cinque sfide disputate il Brescia non è mai riuscito a vincere, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte.
Soltanto nel 2008 il Brescia riuscì a espugnare per la prima volta il “Del Duca”. Fino ad allora, nemmeno i quattro gol segnati nel rocambolesco 4-4 del 1993 erano bastati per tornare dalle Marche con una vittoria.
È il giorno di Ascoli-Union Brescia! Il ritorno della finale dei playoff di Serie C su Sky
Mancano 90 minuti (o 120) per conoscere la quarta promossa in Serie B dalla C. Al Del Duca di Ascoli va in scena la finale di ritorno Playoff tra Ascoli e Union Brescia dopo l'1-1 dell'andata, giocata su due giorni dopo il primo rinvio per pioggia. La partita è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, qui la cronaca del match e tutti gli aggiornamenti