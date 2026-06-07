Uno dei fili conduttori di questa rivalità ha un nome e un cognome: Carlo Mazzone. “Sor Carletto” è stato un’istituzione per entrambe le società. Ha guidato l’Ascoli in più riprese, portandolo dalla Serie C alla Serie A e vivendo stagioni memorabili. Anni dopo, si è seduto sulla panchina del Brescia, dove ha dato vita a un ciclo indimenticabile, valorizzando il talento purissimo di Roberto Baggio e regalando ai tifosi un calcio spettacolare e un’inaspettata qualificazione europea.