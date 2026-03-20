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l'intervista

Le ambizioni di Zamuner: "Non chiamatelo miracolo Vicenza”

Valentino Della Casa
@Foto Vicenza Calcio

Dietro la promozione così convincente del Vicenza in Serie B c'è anche il lavoro del direttore sportivo Giorgio Zamuner: “Le nostre ambizioni non sono da nascondere. Puntiamo al consolidamento, ma non solo”

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