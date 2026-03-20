Serie C, il calendario della 33^ giornata su Sky: le partite e gli orari

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 33^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata della finale della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

 

Da oggi 20 a lunedì 23 marzo si scende in campo per la trentatreesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma cinque partite: Ternana-Sambenedettese (Sky Sport 252), Bra-Arezzo (Sky Sport 253) e Perugia-Torres (Sky Sport 254) del Girone B, Trento-Triestina (Sky Sport 255) e Virtus Verona-Albinoleffe (Sky Sport 256) del Girone A.

Serie C, il programma della 33^ giornata

OGGI 20 MARZO

Alle 20.30

  • TERNANA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252
  • BRA-AREZZO, in diretta su Sky Sport 253
  • PERUGIA-TORRES, in diretta su Sky Sport 254
  • TRENTO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 255
  • VIRTUS VERONA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256

SABATO 21 MARZO

Alle 14.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 251
  • UNION BRESCIA-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 252
  • ATALANTA U23-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253
  • GUIDONIA MONTECELIO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 254
  • PIANESE-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 255
  • GIANA ERMINIO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • RAVENNA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 251
  • RENATE-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 252
  • CAMPOBASSO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 253
  • CARPI-PINETO, in diretta su Sky Sport 254
  • PRO VERCELLI-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 22 MARZO

Alle 12.30

  • CAVESE-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 257
  • PRO PATRIA-LECCO, in diretta su Sky Sport 258

Alle 14.30

  • COSENZA-LATINA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • SORRENTO-CROTONE, in diretta su Sky Sport 252
  • TRAPANI-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
  • SIRACUSA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
  • AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 255
  • NOVARA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • INTER U23-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 253

LUNEDÌ 23 MARZO

Alle 20.30

  • CATANIA-CASARANO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • SALERNITANA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
  • MONOPOLI-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Serie C: Altre Notizie

Il Potenza vince la finale d'andata: 3-1 al Latina

coppa italia c

Il Potenza vince la finale di andata di Coppa Italia Serie C contro il Latina. Padroni di casa in...

Serie C, il calendario di playoff e playout

serie c

Il calendario e tutte le date dei playoff e playout di Serie C. I playoff iniziano domenica 3...

Potenza-Latina, finale di Coppa Italia su Sky

serie c

Cresce l’attesa per Potenza-Latina, andata della finale di Coppa Italia Serie C in programma...

Festa Vicenza, batte l’Inter U23 e torna in B

serie c

Serviva una vittoria alla squadra di Gallo per festeggiare il ritorno del Vicenza in Serie B con...

Catania, esonerato Toscano: in arrivo Viali

SERIE C

Il giorno dopo la vittoria in trasferta sul Team Altamura, il club siciliano ha esonerato...
