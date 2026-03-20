Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 33^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e dell'andata della finale della Coppa Italia
Da oggi 20 a lunedì 23 marzo si scende in campo per la trentatreesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma cinque partite: Ternana-Sambenedettese (Sky Sport 252), Bra-Arezzo (Sky Sport 253) e Perugia-Torres (Sky Sport 254) del Girone B, Trento-Triestina (Sky Sport 255) e Virtus Verona-Albinoleffe (Sky Sport 256) del Girone A.
Serie C, il programma della 33^ giornata
OGGI 20 MARZO
Alle 20.30
- TERNANA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252
- BRA-AREZZO, in diretta su Sky Sport 253
- PERUGIA-TORRES, in diretta su Sky Sport 254
- TRENTO-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 255
- VIRTUS VERONA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256
SABATO 21 MARZO
Alle 14.30
- JUVENTUS NEXT GEN-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 251
- UNION BRESCIA-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 252
- ATALANTA U23-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 253
- GUIDONIA MONTECELIO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 254
- PIANESE-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 255
- GIANA ERMINIO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- RAVENNA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 251
- RENATE-L.R. VICENZA, in diretta su Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 253
- CARPI-PINETO, in diretta su Sky Sport 254
- PRO VERCELLI-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport 255
DOMENICA 22 MARZO
Alle 12.30
- CAVESE-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 257
- PRO PATRIA-LECCO, in diretta su Sky Sport 258
Alle 14.30
- COSENZA-LATINA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- SORRENTO-CROTONE, in diretta su Sky Sport 252
- TRAPANI-POTENZA, in diretta su Sky Sport 253
- SIRACUSA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
- AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 255
- NOVARA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- INTER U23-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 253
LUNEDÌ 23 MARZO
Alle 20.30
- CATANIA-CASARANO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- SALERNITANA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
- MONOPOLI-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252