Finale di stagione su due binari per la Salernitana. Quello sul campo con la qualificazione playoff da centrare e quello riguardante la cessione del club da Iervolino a Cristiano Rufini, imprenditore romano proprietario di Olidata. Il passaggio è praticamente fatto. Il tutto è stato curato dall’advisor Massimo Sarandrea che per mesi ha lavorato insieme a Maurizio Milan affinché le parti arrivassero all’accordo finale. Un lavoro intenso e fitto di incontri con legali e commercialisti per chiudere un negoziato tutt'altro che facile vista l'attenzione di Iervolino al futuro del club, come ha confermato lo stesso advisor che ha portato alla firma del contratto preliminare. Mesi dove la situazione ha vissuto di continui alti e bassi che hanno rischiato anche di far saltare il tutto.