Cessione Salernitana, intesa Iervolino-Rufini: ma una clausola potrebbe far slittare tuttoSerie C - Lega Pro
L'accordo c'è, ma una clausola potrebbe far slittare il closing. Mentre la Salernitana lotta per raggiungere la qualificazione ai playoff di Serie C, si lavora alla cessione del club da Danilo Iervolino a Cristiano Rufini. Gli ultimi aggiornamenti
Finale di stagione su due binari per la Salernitana. Quello sul campo con la qualificazione playoff da centrare e quello riguardante la cessione del club da Iervolino a Cristiano Rufini, imprenditore romano proprietario di Olidata. Il passaggio è praticamente fatto. Il tutto è stato curato dall’advisor Massimo Sarandrea che per mesi ha lavorato insieme a Maurizio Milan affinché le parti arrivassero all’accordo finale. Un lavoro intenso e fitto di incontri con legali e commercialisti per chiudere un negoziato tutt'altro che facile vista l'attenzione di Iervolino al futuro del club, come ha confermato lo stesso advisor che ha portato alla firma del contratto preliminare. Mesi dove la situazione ha vissuto di continui alti e bassi che hanno rischiato anche di far saltare il tutto.
Solo sabato scorso Iervolino, Rufini, Milan e Sarandrea hanno trovato l’accordo definitivo
Ma attenzione però. Mancano alcuni nodi da sciogliere in Federazione che faranno slittare la questione, come confermato dall’advisor Sarandrea. C’è ancora molto da lavorare infatti sulla delicata questione di trasferimento del preliminare ad atto pubblico notarile con dentro delle clausole importanti affinché si determini l'efficacia dell'atto e dunque la decorrenza della gestione del nuovo proprietario.
Difficile dunque che all’inizio della settimana si possa arrivare a una conclusione definitiva ma le parti sono fiduciose che il lavoro di questi giorni sarà determinante per dare alla Salernitana un nuovo proprietario e una nuova vita sportiva.