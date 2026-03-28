Serie C, il calendario della 34^ giornata su Sky: le partite e gli orari

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 34^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend e del ritorno della finale della Coppa Italia

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 28 a lunedì 30 marzo si scende in campo per la trentaquattresima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Sabato in programma dieci partite, cinque alle 14.30 e cinque alle 17.30. Inoltre, mercoledì 1° aprile, appuntamento con il match di ritorno della finale di Coppa Italia Serie C: Latina-Potenza, alle 20.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. 

Serie C, il programma della 34^ giornata

OGGI 28 MARZO 

Alle 14.30 

  • LATINA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • POTENZA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252 
  • TORRES-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 253 
  • OSPITALETTO-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254 
  • LUMEZZANE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 255 
  • ATALANTA U23-CAVESE (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 20.30) 

Alle 17.30 

  • RENATE-NOVARA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • TRIESTINA-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 252 
  • ALCIONE MILANO-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 253 
  • PERGOLETTESE-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 254 
  • DOLOMITI BELLUNESI-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport 255 

DOMENICA 29 MARZO 

Alle 12.30  

  • BENEVENTO-COSENZA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256 
  • INTER U23-TRENTO (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 15) 

Alle 14.30  

  • L.R. VICENZA-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • CROTONE-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 
  • FOGGIA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 252 
  • TEAM ALTAMURA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 254 
  • PONTEDERA-BRA, in diretta su Sky Sport 255 
  • JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 14.30) 

Alle 17.30 

  • CITTADELLA-LECCO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 
  • CAMPOBASSO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252 
  • VIS PESARO-PERUGIA, in diretta su Sky Sport 253 
  • CASARANO-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254 
  • FORLÌ-PIANESE, in diretta su Sky Sport 255 

Alle 20.30 

  • GUBBIO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • PINETO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252 
  • AZ PICERNO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 253 

LUNEDÌ 30 MARZO 

Alle 20.30 

  • AREZZO-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • CASERTANA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Coppa Italia, Serie C: il ritorno della finale

MERCOLEDÌ 1° APRILE 

Alle 20.30 

  • LATINA-POTENZA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 

Serie C - Lega Pro

