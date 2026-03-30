Casertana-Sorrento, notte folle in Serie C: match sospeso due volte per pioggia e blackoutserie c
Due gol e due sospensioni (temporanee) al Pinto di Caserta nel match della 34^ giornata del campionato di Serie C, girone C. Con la Casertana in vantaggio per 1-0 sul Sorrento, al 79' match sospeso una prima volta per una forte grandinata. Con le squadre di nuovo in campo, gara ancora interrotta al 98', questa volta per un blackout. Ripristinata l'illuminazione, la partita si è conclusa con la rete del 2-0 segnata da Bentivegna
Succede di tutto al Pinto di Caserta per il match valido per la 34^ giornata di Serie C tra Casertana e Sorrento. Un derby dove oltre alla tensione, all'agonismo e alla voglia di vincere da entrambe le parti, non è mancata nemmeno una bomba d'acqua che ha portato a due, momentanee, sospensioni a distanza ravvicinata. Con la Casertana già in vantaggio per 1-0 grazie al gol al 9' di Butic e con un terreno di gioco quasi impraticabile a causa della pioggia intensa, al 79' match sospeso per una grandinata che ha costretto i giocatori a rintanarsi negli spogliatoi. Partita ripresa dopo alcuni minuti ma nuovamente interrotta al 98' a causa di un blackout che ha di fatto 'oscurato' il terreno di gioco del Pinto. Una volta ripristinata l'illuminazione, la gara si è conclusa con il 2-0 segnato da Bentivegna nell'ultima azione di gioco.