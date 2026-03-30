Succede di tutto al Pinto di Caserta per il match valido per la 34^ giornata di Serie C tra Casertana e Sorrento. Un derby dove oltre alla tensione, all'agonismo e alla voglia di vincere da entrambe le parti, non è mancata nemmeno una bomba d'acqua che ha portato a due, momentanee, sospensioni a distanza ravvicinata. Con la Casertana già in vantaggio per 1-0 grazie al gol al 9' di Butic e con un terreno di gioco quasi impraticabile a causa della pioggia intensa, al 79' match sospeso per una grandinata che ha costretto i giocatori a rintanarsi negli spogliatoi. Partita ripresa dopo alcuni minuti ma nuovamente interrotta al 98' a causa di un blackout che ha di fatto 'oscurato' il terreno di gioco del Pinto. Una volta ripristinata l'illuminazione, la gara si è conclusa con il 2-0 segnato da Bentivegna nell'ultima azione di gioco.