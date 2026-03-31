Serie C, Trapani penalizzato di altri 5 punti: ora è ultimo in classificaserie c
Dopo i 5 punti di penalizzazione confermati ieri dalla Corte Federale d’Appello, decisione che non aveva cambiato la classifica e aveva di fatto ufficializzato la mancata esclusione del club, oggi per il Trapani è arrivata una nuova sanzione, da parte del Tribunale Federale Nazionale, sempre per violazioni amministrative: altri 5 punti in meno. Ora, a 4 giornate dalla fine, i siciliani sono ultimi nel girone C di Serie C, a 22 punti, gli stessi del Siracusa
Nuova penalizzazione per il Trapani. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club siciliano altri 5 punti di penalizzazione, per violazioni di natura amministrativa. Una nuova sanzione che fa scivolare il Trapani all’ultimo posto del girone C di Serie C. I siciliani hanno infatti ora 22 punti, gli stessi del Siracusa, quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato. Il club, come si legge sul sito della Figc, “era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”. Al Trapani sono stati inflitti anche duemila euro di ammenda. Sei mesi di inibizione e 1500 euro di ammenda per il presidente del club Valerio Antonini.
Trapani, i punti di penalizzazione ora sono 25
Soltanto ieri, la Corte d’Appello Federale aveva confermato la penalizzazione di 5 punti inflitti lo scorso 9 marzo per violazioni sempre di natura amministrativa, respingendo il reclamo del Trapani. La decisione di ieri aveva di fatto ufficializzato che il Trapani non sarebbe stato escluso da questo campionato e avrebbe terminato la stagione, quando mancano solo quattro partite alla fine. Sommando la penalizzazione arrivata oggi, sono in tutto 25 i punti inflitti al club siciliano nel corso di questo campionato.
Serie C, girone C: come cambia la classifica
- 1. Benevento 77
- 2. Catania 68
- 3.Cosenza 60
- 4.Salernitana 60
- 5.Casertana 56
- 6.Crotone 55
- 7.Audace Cerignola 51
- 8.Monopoli 51
- 9.Casarano 47
- 10. Potenza 44
- 11. Team Altamura 43
- 12.Atalanta U23 38
- 13.Cavese 36
- 14.Latina 35
- 15.Sorrento 34
- 16.Az Picerno 33
- 17.Giugliano 31
- 18.Foggia 26
- 19.TRAPANI 22 (-25 penalizzazione)
- 20.Siracusa 22 (-11 penalizzazione)