Dopo i 5 punti di penalizzazione confermati ieri dalla Corte Federale d’Appello, decisione che non aveva cambiato la classifica e aveva di fatto ufficializzato la mancata esclusione del club, oggi per il Trapani è arrivata una nuova sanzione, da parte del Tribunale Federale Nazionale, sempre per violazioni amministrative: altri 5 punti in meno. Ora, a 4 giornate dalla fine, i siciliani sono ultimi nel girone C di Serie C, a 22 punti, gli stessi del Siracusa

Nuova penalizzazione per il Trapani. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club siciliano altri 5 punti di penalizzazione, per violazioni di natura amministrativa. Una nuova sanzione che fa scivolare il Trapani all’ultimo posto del girone C di Serie C. I siciliani hanno infatti ora 22 punti, gli stessi del Siracusa, quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato. Il club, come si legge sul sito della Figc, “era stato deferito lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”. Al Trapani sono stati inflitti anche duemila euro di ammenda. Sei mesi di inibizione e 1500 euro di ammenda per il presidente del club Valerio Antonini.