Serie C, le gare della 36^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 36^ giornata su Sky: le partite e gli orari

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 36^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Da oggi 10 a lunedì 13 aprile si scende in campo per la trentaseiesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 in programma una partita del Girone A: Alcione Milano-Lecco, in diretta su Sky Sport 252.  

OGGI 10 APRILE 

Alle 20.30 

  • ALCIONE MILANO-LECCO, in diretta su Sky Sport 252 

SABATO 11 APRILE 

Alle 14.30 

  • LUMEZZANE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • CAMPOBASSO-BRA, in diretta su Sky Sport 252 
  • TRIESTINA-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 253 
  • PINETO-TORRES, in diretta su Sky Sport 254 
  • GUBBIO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 255 
  • PERGOLETTESE-VIRTUS VERONA, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 17.30 

  • FORLÌ-ASCOLI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • L.R. VICENZA-NOVARA, in diretta su Sky Sport 252

DOMENICA 12 APRILE 

Alle 12.30  

  • TERNANA-PERUGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 257 
  • JUVENTUS NEXT GEN-GUIDONIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 258 

Alle 14.30  

  • TRAPANI-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • ATALANTA U23-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport 252 
  • FOGGIA-SIRACUSA, in diretta su Sky Sport 253 
  • CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 254 
  • TEAM ALTAMURA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 255 
  • LATINA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 17.30 

  • AREZZO-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 252 
  • PONTEDERA-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 253 
  • CITTADELLA-TRENTO, in diretta su Sky Sport 254 
  • VIS PESARO-CARPI, in diretta su Sky Sport 255 
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 20.30 

  • INTER U23-ARZIGNANO VALCHIAMPO, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252 
  • POTENZA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253 

LUNEDÌ 13 APRILE 

Alle 20.30 

  • BENEVENTO-CAVESE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 
  • CROTONE-CATANIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 252 
  • AZ PICERNO-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 
  • RENATE-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 254 
  • DOLOMITI BELLUNESI-PRO PATRIA, in diretta su Sky Sport 255

