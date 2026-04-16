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Salernitana, saltata la cessione da Iervolino a Rufini: le ultime news

SALERNITANA

Salta definitivamente la cessione della Salernitana da Danilo Iervolino a Rufini. Dopo settimane di trattative e un accordo che sembrava vicino alla firma, l'operazione si è interrotta senza esito. Divergenze tra le parti e il mancato rispetto di alcune condizioni hanno portato alla rottura definitiva, facendo sfumare il passaggio di proprietà del club. Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW

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Niente cambio di proprietà per la Salernitana, almeno per il momento: la trattativa con Rufini si è interrotta in modo definitivo. Quella che sembrava una cessione ormai in dirittura d’arrivo si è trasformata in una rottura totale tra le parti. Fino a pochi giorni fa, infatti, sembrava esserci un accordo sui punti chiave con una firma del preliminare che era attesa tra il 18 e il 20 aprile. Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata. Secondo la parte acquirente, uno dei motivi dello stop sarebbe la mancata disponibilità di alcuni membri dell’attuale CdA ad accettare una fase di coabitazione tra vecchia e nuova gestione. Di contro, la parte cedente sostiene di aver rispettato tutti gli impegni e attribuisce alla controparte il mancato rispetto di alcuni obblighi che hanno portato alla rottura. La trattativa è quindi saltata definitivamente.

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