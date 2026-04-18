Serie C, le gare della 37^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 37^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 37^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Sabato 18 e domenica 19 aprile si scende in campo per la trentasettesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026: sabato alle 20.30 in programma le nove partite del Girone B.
Serie C, il programma della 37^ giornata
SABATO 18 APRILE
Alle 20.30
- CARPI-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Mix
- ASCOLI-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 252
- PINETO-AREZZO, in diretta su Sky Sport 253
- RAVENNA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 254
- PERUGIA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255
- BRA-TERNANA, in diretta su Sky Sport 256
- PIANESE-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 257
- TORRES-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 258
- SAMBENEDETTESE-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 259
DOMENICA 19 APRILE
Alle 14.30
- UNION BRESCIA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport Calcio
- LECCO-LUMEZZANE,in diretta su Sky Sport 251
- GIANA ERMINIO-INTER U23, in diretta su Sky Sport 252
- NOVARA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 253
- L.R. VICENZA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254
- TRENTO-RENATE, in diretta su Sky Sport 255
- VIRTUS VERONA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256
- ALBINOLEFFE-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 257
- PRO VERCELLI-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 258
- PRO PATRIA-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport 259
Alle 20.30
- SALERNITANA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- GIUGLIANO-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- CATANIA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 251
- MONOPOLI-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 253
- CASARANO-CROTONE, in diretta su Sky Sport 254
- COSENZA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 255
- SORRENTO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 256
- AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 257
- LATINA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 258
- SIRACUSA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 259