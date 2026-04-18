Serie C, le gare della 37^ giornata su Sky

Serie C, il calendario della 37^ giornata su Sky: le partite e gli orari

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 37^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Nella Casa dello Sport ampia copertura anche grazie a rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Sabato 18 e domenica 19 aprile si scende in campo per la trentasettesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026: sabato alle 20.30 in programma le nove partite del Girone B.

Serie C, il programma della 37^ giornata

SABATO 18 APRILE

Alle 20.30

  • CARPI-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Mix
  • ASCOLI-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport 252
  • PINETO-AREZZO, in diretta su Sky Sport 253
  • RAVENNA-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 254
  • PERUGIA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 255
  • BRA-TERNANA, in diretta su Sky Sport 256
  • PIANESE-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 257
  • TORRES-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 258
  • SAMBENEDETTESE-PONTEDERA, in diretta su Sky Sport 259

DOMENICA 19 APRILE

Alle 14.30

  • UNION BRESCIA-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport Calcio
  • LECCO-LUMEZZANE,in diretta su Sky Sport 251
  • GIANA ERMINIO-INTER U23, in diretta su Sky Sport 252
  • NOVARA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport 253
  • L.R. VICENZA-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 254
  • TRENTO-RENATE, in diretta su Sky Sport 255
  • VIRTUS VERONA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256
  • ALBINOLEFFE-TRIESTINA, in diretta su Sky Sport 257
  • PRO VERCELLI-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 258
  • PRO PATRIA-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport 259

Alle 20.30

  • SALERNITANA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • GIUGLIANO-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • CATANIA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 251
  • MONOPOLI-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 253
  • CASARANO-CROTONE, in diretta su Sky Sport 254
  • COSENZA-TRAPANI, in diretta su Sky Sport 255
  • SORRENTO-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 256
  • AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 257
  • LATINA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 258
  • SIRACUSA-CAVESE, in diretta su Sky Sport 259

