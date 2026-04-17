Crotone: "Non rispettate alcune scadenze federali"

Con una nota sul sito ufficiale del club, il presidente Vrenna ha reso noto che la società "non è riuscita a rispettare alcune delle scadenze federali del mese. Ci rimettiamo alla decisione agli organi di giustizia sportiva della Figc, è verosimile che nella prossima stagione si parta con una penalizzazione"

"Con grande rammarico mi trovo costretto a comunicare che, per la prima volta dopo circa quindici anni, non siamo riusciti a rispettare alcune delle scadenze federali del mese. Avevo già illustrato le difficoltà nel corso della conferenza stampa di dicembre, in particolare le ripercussioni dell’amministrazione giudiziaria sull’accesso al credito bancario. In quella occasione, tuttavia, eravamo riusciti, seppur con grande sforzo, a reperire le risorse necessarie per evitare una penalizzazione". Lo scrive il Crotone in una nota ufficiale sul sito del club a firma del presidente Gianni Vrenna.

"Verosimile che nella prossima stagione si parta con una penalizzazione"

Il club è attualmente in zona playoff nel girone C di Serie C. "Questa volta, a causa di molteplici impedimenti — si legge nella nota — non siamo riusciti a compiere lo stesso passo e rimettiamo la decisione agli organi di giustizia sportiva della Figc. È verosimile che nella prossima stagione si parta con una penalizzazione. Ci impegneremo affinché le criticità vengano risolte nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, auspico che tutto l’ambiente resti unito e compatto, così da ritrovare la stabilità necessaria per superare questo momento delicato e avviare un nuovo percorso virtuoso che ci conduca, quanto prima, a nuove soddisfazioni sportive”.