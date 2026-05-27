4' - Inizio choc per la Salernitana. Dopo il gol subito, Donnarumma deve essere sostituito: lo scontro con Golemic ha causato un problema al dito della mano sinistra. Al suo posto Brancolini
Playoff Serie C, le semifinali di ritorno LIVE
Si decidono le due squadre che si sfideranno nella finale dei playoff di Serie C, in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW. Brescia già avanti 1-0 sulla Salernitana col gol di Crespi al 1' dopo il pareggio per 1-1 all'andata. Alle 21, invece, al Massimino di Catania si riparte dal 4-0 dell'Ascoli contro i padroni di casa. Segui le partite LIVE: in caso di parità si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai rigori
PLAYOFF SERIE C: LA GUIDA - IL TABELLONE
- UNION BRESCIA-SALERNITANA 1-0 LIVE su Sky Sport Calcio
1' Crespi
- CATANIA-ASCOLI dalle 21 su Sky Sport Max
27' - Brancolini neutralizza Crespi a tu per tu, ma l'attaccante del Brescia era in fuorigioco
23' - Cooling break. Il caldo di questi giorni in tutta Italia si fa sentire anche a Salerno
23' - Ancora un duello Crespi-Golemic. Fallo dell'attaccante del Brescia, che finisce però a terra per una sbracciata del difensore
17' - Momento ancora favorevole al Brescia. La Salernitana fatica a tenere il pallone e a creare occasioni, costretta a giocare una partita prettamente difensiva
11' - Partita tesa nei primi minuti, con più di qualche scintilla tra i protagonisti in campo
9' - La Salernitana non reagisce, ancora meglio il Brescia. Zennaro viene lanciato in profondità e calcia col destro dal vertice dell'area di rigore: palla alta
Brescia subito in vantaggio!
1' - Ha segnato Crespi dopo 46 secondi. Anastasio cade a seguito di un contrasto in area, sul cross basso Donnarumma e Golemic si disturbano, permettendo all'attaccante del Brescia di segnare a porta vuota da due passi
1' - Via alla prima semifinale tra Union Brescia e Salernitana, si parte dal pareggio dell'andata 1-1 all'Arechi
Il calcio d'inizio è affidato ai padroni di casa
Tanti ospiti speciali al Rigamonti
Ci sono il grande ex Sandro Tonali e Sebastiano Esposito, cresciuto in provincia di Brescia
Se Corini ha confermato in blocco i titolari della sfida di andata, Cosmi ha optato per due cambi: Longobardi per Cabianca sulla fascia destra e Inglese per Ferrari in attacco
Manca solo una squadra per completare la prossima Serie B
La squadra vincitrice della Final Four si unirà alle altre tre squadre che hanno già ottenuto la promozione in Serie B, arrivando in testa nel rispettivo girone: si tratta di Vicenza (girone A), Arezzo (girone B) e Benevento (girone C).
Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionatoVai al contenuto
Energia, territorialità e performance: il nuovo pallone ufficiale della Serie C 2026/27
L’Official Match Ball, nato dalla collaborazione fra Decathlon e Serie C, si basa sulla stessa piattaforma tecnica sviluppata per i campionati professionistici francesi Ligue 1 e Ligue 2. Frutto di 18 mesi di ricerca e sviluppo con il coinvolgimento di 287 giocatori, il pallone garantisce traiettoria stabile, controllo costante e affidabilità in ogni condizione di gioco. Al centro della partnership, un’idea di calcio radicata nei territori e nelle persone
Energia, territorialità e performance: il nuovo pallone ufficiale della Serie C 2026/2027Vai al contenuto
Ascoli-Catania 4-0: gli highlights della gara di andata
Anche Catania-Ascoli è LIVE su Sky
Fischio d'inizio alle 21 per la gara del Massimino, che sarà visibile in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW.
Salernitana-Union Brescia 1-1: gli highlights della gara di andata
La formazione della Salernitana
Ecco le scelte di Serse Cosmi (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris, Lescano, Inglese.
La formazione dell'Union Brescia
Ecco le scelte di Eugenio Corini (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Rizzo, Silvestri; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi.
Union Brescia-Salernitana, dove vederla LIVE su Sky
La partita del Rigamonti, che inizierà alle 20, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.
Hai visto la magia di Crespi?
Nel VIDEO il gol in rovesciata di Crespi che regala al Brescia il pareggio nella semifinale d'andata dei playoff contro la Salernitana. Al primo minuto di recupero, su cross di Valente, l'attaccante si coordina e trova una rovesciata clamorosa: un gol, che oltre a essere bellissimo, è pesantissimo in vista del ritorno che si giocherà questa sera al Rigamonti
Playoff Serie C, il tabellone
I risultati delle gare di oggi definiranno le squadre che si affronteranno nella finale playoff, in programma il 2 e il 7 giugno: chi vince raggiunge Vicenza, Arezzo e Benevento, già promosse in Serie B.
Il TABELLONE dei playoff di Serie CVai al contenuto
Dove ci eravamo lasciati?
Le due semifinali di andata ci hanno restituito verdetti ben diversi: se tra Salernitana e Union Brescia è ancora tutto aperto grazie all'1-1 dell'Arechi, tra Ascoli e Catania la sfida sembra ben più indirizzata verso i bianconeri, vincitori per 4-0 all'andata. Ricordiamo che, in caso di parità dopo 90 minuti, ci saranno i supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.