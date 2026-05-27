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Playoff Serie C, le semifinali di ritorno LIVE

live PLAYOFF SERIE C

Si decidono le due squadre che si sfideranno nella finale dei playoff di Serie C, in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW. Brescia già avanti 1-0 sulla Salernitana col gol di Crespi al 1' dopo il pareggio per 1-1 all'andata. Alle 21, invece, al Massimino di Catania si riparte dal 4-0 dell'Ascoli contro i padroni di casa. Segui le partite LIVE: in caso di parità si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai rigori

PLAYOFF SERIE C: LA GUIDA - IL TABELLONE

  • UNION BRESCIA-SALERNITANA 1-0 LIVE su Sky Sport Calcio
    1' Crespi
  • CATANIA-ASCOLI dalle 21 su Sky Sport Max
LIVE

27' - Brancolini neutralizza Crespi a tu per tu, ma l'attaccante del Brescia era in fuorigioco

23' - Cooling break. Il caldo di questi giorni in tutta Italia si fa sentire anche a Salerno

23' - Ancora un duello Crespi-Golemic. Fallo dell'attaccante del Brescia, che finisce però a terra per una sbracciata del difensore

17' - Momento ancora favorevole al Brescia. La Salernitana fatica a tenere il pallone e a creare occasioni, costretta a giocare una partita prettamente difensiva

11' - Partita tesa nei primi minuti, con più di qualche scintilla tra i protagonisti in campo

9' - La Salernitana non reagisce, ancora meglio il Brescia. Zennaro viene lanciato in profondità e calcia col destro dal vertice dell'area di rigore: palla alta

sostituzione

4' - Inizio choc per la Salernitana. Dopo il gol subito, Donnarumma deve essere sostituito: lo scontro con Golemic ha causato un problema al dito della mano sinistra. Al suo posto Brancolini

GOL!

Brescia subito in vantaggio!

1' - Ha segnato Crespi dopo 46 secondi. Anastasio cade a seguito di un contrasto in area, sul cross basso Donnarumma e Golemic si disturbano, permettendo all'attaccante del Brescia di segnare a porta vuota da due passi

calcio d'inizio!

1' - Via alla prima semifinale tra Union Brescia e Salernitana, si parte dal pareggio dell'andata 1-1 all'Arechi

Il calcio d'inizio è affidato ai padroni di casa

Tanti ospiti speciali al Rigamonti

Ci sono il grande ex Sandro Tonali e Sebastiano Esposito, cresciuto in provincia di Brescia

Se Corini ha confermato in blocco i titolari della sfida di andata, Cosmi ha optato per due cambi: Longobardi per Cabianca sulla fascia destra e Inglese per Ferrari in attacco

Manca solo una squadra per completare la prossima Serie B

La squadra vincitrice della Final Four si unirà alle altre tre squadre che hanno già ottenuto la promozione in Serie B, arrivando in testa nel rispettivo girone: si tratta di Vicenza (girone A), Arezzo (girone B) e Benevento (girone C).

Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionato

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Energia, territorialità e performance: il nuovo pallone ufficiale della Serie C 2026/27

L’Official Match Ball, nato dalla collaborazione fra Decathlon e Serie C, si basa sulla stessa piattaforma tecnica sviluppata per i campionati professionistici francesi Ligue 1 e Ligue 2. Frutto di 18 mesi di ricerca e sviluppo con il coinvolgimento di 287 giocatori, il pallone garantisce traiettoria stabile, controllo costante e affidabilità in ogni condizione di gioco. Al centro della partnership, un’idea di calcio radicata nei territori e nelle persone

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Ascoli-Catania 4-0: gli highlights della gara di andata

Anche Catania-Ascoli è LIVE su Sky

Fischio d'inizio alle 21 per la gara del Massimino, che sarà visibile in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW.

Salernitana-Union Brescia 1-1: gli highlights della gara di andata

La formazione della Salernitana

Ecco le scelte di Serse Cosmi (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris, Lescano, Inglese.

La formazione dell'Union Brescia

Ecco le scelte di Eugenio Corini (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Rizzo, Silvestri; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi. 

Union Brescia-Salernitana, dove vederla LIVE su Sky

La partita del Rigamonti, che inizierà alle 20, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Hai visto la magia di Crespi?

Nel VIDEO il gol in rovesciata di Crespi che regala al Brescia il pareggio nella semifinale d'andata dei playoff contro la Salernitana. Al primo minuto di recupero, su cross di Valente, l'attaccante si coordina e trova una rovesciata clamorosa: un gol, che oltre a essere bellissimo, è pesantissimo in vista del ritorno che si giocherà questa sera al Rigamonti

Playoff Serie C, il tabellone

I risultati delle gare di oggi definiranno le squadre che si affronteranno nella finale playoff, in programma il 2 e il 7 giugno: chi vince raggiunge Vicenza, Arezzo e Benevento, già promosse in Serie B.

Il TABELLONE dei playoff di Serie C

Il TABELLONE dei playoff di Serie C

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Dove ci eravamo lasciati?

Le due semifinali di andata ci hanno restituito verdetti ben diversi: se tra Salernitana e Union Brescia è ancora tutto aperto grazie all'1-1 dell'Arechi, tra Ascoli e Catania la sfida sembra ben più indirizzata verso i bianconeri, vincitori per 4-0 all'andata. Ricordiamo che, in caso di parità dopo 90 minuti, ci saranno i supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.

Serie C su Sky, la guida alla Final Four

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