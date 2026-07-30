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Serie C 2026/27, il calendario del Girone B: tutte le date del campionato

Serie C - Lega Pro

Introduzione

Il calendario del girone B della Serie C ha preso ufficialmente forma: l'Atalanta U23 esordirà in trasferta il 23 agosto sul campo del Vado, mentre le retrocesse Pescara e Reggiana apriranno la propria stagione in casa, ospitando rispettivamente la Vis Pesaro e il Ravenna. Previsti tre turni infrasettimanali (il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo) e la sosta natalizia per il weekend del 27 dicembre. La regular season terminerà il 25 aprile. Ecco il calendario completo dei gironi di Serie C, che come sempre sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW

Quello che devi sapere

1^ e 20^ GIORNATA (23 agosto 2026/3 gennaio 2027)

  • Campobasso - Pianese
  • Grosseto - Spezia
  • Guidonia M. - Gubbio
  • Latina - Pineto
  • Livorno - Torres
  • Perugia - Ostiamare
  • Pescara - Vis Pesaro
  • Reggiana - Ravenna
  • Sambenedettese - Forlì
  • Vado - Atalanta U23

1/19

2^ e 21^ GIORNATA (30 agosto 2026/10 gennaio 2027)

  • Atalanta U23 - Guidonia M.
  • Forlì - Pescara
  • Gubbio - Reggiana
  • Ostiamare - Grosseto
  • Pianese - Vado
  • Pineto - Livorno
  • Ravenna - Latina
  • Spezia - Campobasso
  • Torres - Sambenedettese
  • Vis Pesaro - Perugia

2/19
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3^ e 22^ GIORNATA (6 settembre 2026/17 gennaio 2027)

  • Campobasso-Gubbio
  • Grosseto-Torres
  • Guidonia M.-Pianese
  • Latina-Forlì
  • Livorno - Atalanta U23
  • Perugia-Pineto
  • Pescara - Ravenna
  • Reggiana-Vado
  • Sambenedettese - Spezia
  • Vis Pesaro - Ostiamare

3/19

4^ e 23^ GIORNATA (13 settembre 2026/24 gennaio 2027)

  • Atalanta U23 - Pescara
  • Forlì - Vis Pesaro
  • Gubbio - Latina
  • Guidonia M. - Reggiana
  • Pianese - Grosseto
  • Pineto - Sambenedettese
  • Ravenna - Perugia
  • Spezia - Livorno
  • Torres - Ostiamare
  • Vado - Campobasso

4/19
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5^ e 24^ GIORNATA (16 settembre 2026/31 gennaio 2027)

  • Grosseto - Campobasso
  • Latina - Guidonia M. 
  • Livorno - Vado
  • Ostiamare-Ravenna
  • Perugia-Spezia
  • Pescara-Gubbio
  • Pineto-Forlì
  • Sambenedettese-Atalanta U23
  • Torres-Pianese
  • Vis Pesaro - Reggiana

5/19

6^ e 25^ GIORNATA (20 settembre 2026/7 febbraio 2027)

  • Atalanta U23 - Ravenna
  • Campobasso - Pineto
  • Forlì - Torres
  • Grosseto - Perugia
  • Gubbio - Ostiamare
  • Guidonia M. - Livorno
  • Pianese - Sambenedettese
  • Reggiana - Latina
  • Spezia - Vis Pesaro
  • Vado - Pescara

6/19
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7^ e 26^ GIORNATA (27 settembre 2026/10 febbraio 2027)

  • Latina - Atalanta U23
  • Livorno - Pianese
  • Ostiamare - Forlì
  • Perugia - Reggiana
  • Pescara - Spezia
  • Pineto - Grosseto
  • Ravenna - Gubbio
  • Sambenedettese - Campobasso
  • Torres - Vado
  • Vis Pesaro - Guidonia M.

7/19

8^ e 27^ GIORNATA (4 ottobre 2026/14 febbraio 2027)

  • Atalanta U23 - Vis Pesaro
  • Campobasso - Torres
  • Grosseto - Sambenedettese
  • Gubbio - Perugia
  • Guidonia M. - Pineto
  • Latina - Ostiamare
  • Livorno - Pescara
  • Pianese - Ravenna
  • Reggiana - Spezia
  • Vado - Forlì

8/19
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9^ e 28^ GIORNATA (11 ottobre 2026/21 febbraio 2027)

  • Forlì - Livorno
  • Ostiamare - Pianese
  • Perugia - Vado
  • Pescara - Guidonia M.
  • Pineto - Reggiana
  • Ravenna - Campobasso
  • Sambenedettese - Latina
  • Spezia - Gubbio
  • Torres - Atalanta U23
  • Vis Pesaro - Grosseto

9/19

10^ e 29^ GIORNATA (18 ottobre 2026/28 febbraio 2027)

  • Campobasso - Perugia
  • Gubbio - Atalanta U23
  • Guidonia M. - Forlì
  • Latina - Vis Pesaro
  • Livorno - Grosseto
  • Pescara - Ostiamare
  • Pianese - Pineto
  • Ravenna - Spezia
  • Reggiana - Torres
  • Vado - Sambenedettese

10/19
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11^ e 30^ GIORNATA (25 ottobre 2026/3 marzo 2027)

  • Atalanta U23 - Campobasso
  • Forlì - Pianese
  • Grosseto - Reggiana
  • Ostiamare - Vado
  • Perugia - Pescara
  • Pineto - Gubbio
  • Sambenedettese - Livorno
  • Spezia - Latina
  • Torres - Guidonia M.
  • Vis Pesaro - Ravenna

11/19

12^ e 31^ GIORNATA (1 novembre 2026/7 marzo 2027)

  • Campobasso - Forlì
  • Gubbio - Vis Pesaro
  • Guidonia M. - Perugia
  • Latina - Pianese
  • Livorno - Ostiamare
  • Pescara - Torres
  • Ravenna - Pineto
  • Reggiana - Sambenedettese
  • Spezia - Atalanta U23
  • Vado - Grosseto

12/19
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13^ e 32^ GIORNATA (8 novembre 2026/14 marzo 2027)

  • Atalanta U23 - Reggiana
  • Campobasso - Livorno
  • Forlì - Gubbio
  • Grosseto - Pescara
  • Ostiamare - Spezia
  • Pianese - Perugia
  • Pineto - Vis Pesaro
  • Sambenedettese - Guidonia M.
  • Torres - Latina
  • Vado - Ravenna

13/19

14^ e 33^ GIORNATA (15 novembre 2026/21 marzo 2027)

  • Atalanta U23 - Pineto
  • Gubbio - Grosseto
  • Guidonia M. - Ostiamare
  • Latina - Campobasso
  • Perugia - Torres
  • Pescara - Sambenedettese
  • Ravenna - Forlì
  • Reggiana - Livorno
  • Spezia - Vado
  • Vis Pesaro - Pianese

14/19
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15^ e 34^ GIORNATA (22 novembre 2026/27 marzo 2027)

  • Campobasso - Vis Pesaro
  • Forlì - Reggiana
  • Grosseto - Guidonia M.
  • Livorno - Ravenna
  • Ostiamare - Atalanta U23
  • Pianese - Gubbio
  • Pineto - Pescara
  • Sambenedettese - Perugia
  • Torres - Spezia
  • Vado - Latina

15/19

16^ e 35^ GIORNATA (29 novembre 2026/4 aprile 2027)

  • Atalanta U23 - Forlì
  • Gubbio - Vado
  • Guidonia M. - Campobasso
  • Latina - Grosseto
  • Perugia - Livorno
  • Pescara - Pianese
  • Ravenna - Torres
  • Reggiana - Ostiamare
  • Spezia - Pineto
  • Vis Pesaro - Sambenedettese

16/19
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17^ e 36^ GIORNATA (6 dicembre 2026/11 aprile 2027)

  • Campobasso - Pescara
  • Forlì - Spezia
  • Grosseto - Atalanta U23
  • Livorno - Vis Pesaro
  • Ostiamare - Pineto
  • Perugia - Latina
  • Pianese - Reggiana
  • Sambenedettese - Ravenna
  • Torres - Gubbio
  • Vado - Guidonia M.

17/19

18^ e 37^ GIORNATA (13 dicembre 2026/18 aprile 2027)

  • Atalanta U23 - Pianese
  • Forlì - Perugia
  • Gubbio - Sambenedettese
  • Latina - Livorno
  • Ostiamare - Campobasso
  • Pineto - Torres
  • Ravenna - Grosseto
  • Reggiana - Pescara
  • Spezia - Guidonia M.
  • Vis Pesaro - Vado

18/19
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19^ e 38^ GIORNATA (20 dicembre 2026/25 aprile 2027)

  • Campobasso - Reggiana
  • Grosseto - Forlì
  • Guidonia M. - Ravenna
  • Livorno - Gubbio
  • Perugia - Atalanta U23
  • Pescara - Latina
  • Pianese - Spezia
  • Sambenedettese - Ostiamare
  • Torres - Vis Pesaro
  • Vado - Pineto

19/19
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