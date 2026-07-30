Introduzione

Il calendario del girone B della Serie C ha preso ufficialmente forma: l'Atalanta U23 esordirà in trasferta il 23 agosto sul campo del Vado, mentre le retrocesse Pescara e Reggiana apriranno la propria stagione in casa, ospitando rispettivamente la Vis Pesaro e il Ravenna. Previsti tre turni infrasettimanali (il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo) e la sosta natalizia per il weekend del 27 dicembre. La regular season terminerà il 25 aprile. Ecco il calendario completo dei gironi di Serie C, che come sempre sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW