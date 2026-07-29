Introduzione

La Juventus si prepara ad accogliere Kerim Alajbegovic, dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007, è stato decisivo nelle due sfide playoff (tra cui l'ultima contro l'Italia) per qualificare la sua Bosnia ai Mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Dai primissimi allenamenti con il padre (anche lui giocatore!), alle sue caratteristiche tecniche basate sul dribbling che lo portano a definirsi come "ragazzo di strada" fino ai consigli del nonno. Qui tutto quello che c'è da sapere sul 18enne

I DETTAGLI DELL'AFFARE